У жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у жовтні українські авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника. Найкращі показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери, також зростає роль наземних роботизованих комплексів.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів чергову робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ, заявив, що пріоритетне масштабування підрозділів безпілотних систем дає конкретні результати - кількість знищених противників зростає. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.
Так, у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери
Він також заявив про нарощення наземних роботизованих комплексів, що в умовах розширення kill-зон стають невід’ємним елементом сучасної технологічної війни. Так. першочергове завдання застосування НРК - збереження життя особового складу.
Логістична роль наземних безпілотних комплексів постійно зростає: у жовтні вони доставили майже 300 тис. кг провізії нашим підрозділам. Евакуація поранених, мінування та бойове застосування — сьогоднішня реальність їх використання на фронті
Сирський заслухав доповідь розвідки щодо розвитку безпілотних сил противника. Окупанти наслідують український досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси.
"Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу", - сказав головком.
Окремо він приділив увагу масштабуванню підрозділів Сил безпілотних систем: збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створенню інфраструктури для їх ефективного функціонування.
Концентрація ворожих БпЛА зростає, кіл-зона сягнула 20 км: Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою31.10.25, 17:36 • 3967 переглядiв
У ході наради Сирський заслухав доповіді бойових командирів щодо впровадження нових тактик застосування безпілотників і використання систем, більш стійких до ворожої РЕБ та ефективніших у бойовому застосуванні. Усі успішні кейси, що збільшують втрати противника, будуть оперативно масштабовані у Збройних силах, запевнив головком.
Підвищуємо ефективність нашої РЕБ проти ворожих БПЛА. Працюємо над якістю й кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем
Сирський: росія кинула 150 тисяч солдатів на Покровськ, щоб прорвати оборону ЗСУ10.11.25, 23:39 • 65121 перегляд