У жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів чергову робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ, заявив, що пріоритетне масштабування підрозділів безпілотних систем дає конкретні результати - кількість знищених противників зростає. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Так, у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери

Він також заявив про нарощення наземних роботизованих комплексів, що в умовах розширення kill-зон стають невід’ємним елементом сучасної технологічної війни. Так. першочергове завдання застосування НРК - збереження життя особового складу.

Логістична роль наземних безпілотних комплексів постійно зростає: у жовтні вони доставили майже 300 тис. кг провізії нашим підрозділам. Евакуація поранених, мінування та бойове застосування — сьогоднішня реальність їх використання на фронті

Сирський заслухав доповідь розвідки щодо розвитку безпілотних сил противника. Окупанти наслідують український досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси.

"Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу", - сказав головком.

Окремо він приділив увагу масштабуванню підрозділів Сил безпілотних систем: збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створенню інфраструктури для їх ефективного функціонування.

У ході наради Сирський заслухав доповіді бойових командирів щодо впровадження нових тактик застосування безпілотників і використання систем, більш стійких до ворожої РЕБ та ефективніших у бойовому застосуванні. Усі успішні кейси, що збільшують втрати противника, будуть оперативно масштабовані у Збройних силах, запевнив головком.

Підвищуємо ефективність нашої РЕБ проти ворожих БПЛА. Працюємо над якістю й кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем