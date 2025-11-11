В октябре наши авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем в ВСУ, заявил, что приоритетное масштабирование подразделений беспилотных систем дает конкретные результаты - количество уничтоженных противников растет. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Так, в октябре наши авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомберы - написал Сырский.

Он также заявил о наращивании наземных роботизированных комплексов, которые в условиях расширения kill-зон становятся неотъемлемым элементом современной технологической войны. Так, первоочередная задача применения НРК - сохранение жизни личного состава.

Логистическая роль наземных беспилотных комплексов постоянно растет: в октябре они доставили почти 300 тыс. кг провизии нашим подразделениям. Эвакуация раненых, минирование и боевое применение — сегодняшняя реальность их использования на фронте - сообщил Главком.

Сырский заслушал доклад разведки о развитии беспилотных сил противника. Оккупанты подражают украинскому опыту, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы.

"Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество", - сказал главком.

Отдельно он уделил внимание масштабированию подразделений Сил беспилотных систем: увеличению количества обученных экипажей, привлечению персонала и созданию инфраструктуры для их эффективного функционирования.

В ходе совещания Сырский заслушал доклады боевых командиров о внедрении новых тактик применения беспилотников и использовании систем, более устойчивых к вражеской РЭБ и более эффективных в боевом применении. Все успешные кейсы, увеличивающие потери противника, будут оперативно масштабированы в Вооруженных силах, заверил главком.

Повышаем эффективность нашей РЭБ против вражеских БПЛА. Работаем над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем - сообщил он.

