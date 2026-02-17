У Женеві завершилася політична частина мирних переговорів - ЗМІ
Політична частина мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва США в Женеві завершилася. Військові представники обох сторін продовжують обговорення.
Політична частина мирних переговорів між Україною та Росією, що відбуваються за посередництва США в Женеві, завершилася. Про це повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.
Військові представники обох сторін все ще беруть участь в обговореннях, додає джерело.
Очікується, що переговори продовжаться й завтра.
Раніше росЗМІ повідомляли, що численна делегація Великої Британії прибула до місця проведення переговорів Росії, США та України у Женеві. Її очолює радник із безпеки Стармера Джонатан Пауелл.
Раніше голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві.