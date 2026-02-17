В Женеве завершилась политическая часть мирных переговоров - СМИ
Киев • УНН
Политическая часть мирных переговоров между Украиной и россией при посредничестве США в Женеве завершилась. Военные представители обеих сторон продолжают обсуждение.
Политическая часть мирных переговоров между Украиной и Россией, проходящих при посредничестве США в Женеве, завершилась. Об этом сообщило агентству Reuters источник, знакомый с этим вопросом, передает УНН.
Военные представители обеих сторон все еще участвуют в обсуждениях, добавляет источник.
Ожидается, что переговоры продолжатся и завтра.
На трехсторонних переговорах в Женеве присутствуют представители ряда европейских стран - СМИ17.02.26, 17:35 • 1666 просмотров
Добавим
Ранее росСМИ сообщали, что многочисленная делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины в Женеве. Ее возглавляет советник по безопасности Стармера Джонатан Пауэлл.
Напомним
Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина, США и Россия начинают новый раунд переговоров в Женеве.