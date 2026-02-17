$43.170.07
На трехсторонних переговорах в Женеве присутствуют представители ряда европейских стран - СМИ

Киев • УНН

 • 284 просмотра

В Женеве проходят трехсторонние переговоры между США, Украиной и рф. Советники по национальной безопасности Франции, Германии, Италии и Великобритании "следят за третьей переговорной сессией".

На трехсторонних переговорах в Женеве присутствуют представители ряда европейских стран - СМИ

Сегодня в Женеве, где проходят трехсторонние переговоры между США, Украиной и рф, присутствуют представители ряда европейских стран, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

La Repubblica и Corriere della Sera сообщили, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Италии и Великобритании "следят за третьей переговорной сессией" и, как ожидается, встретятся с делегациями Украины и США позже сегодня.

Добавим

Ранее росСМИ сообщали, что многочисленная делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров россии, США и Украины в Женеве. Ее возглавляет советник по безопасности Стармера Джонатан Пауэлл.

Напомним

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина, США и россия начинают новый раунд переговоров в Женеве.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Дипломатка
Рустем Умеров
Женева
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Украина