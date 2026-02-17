На трехсторонних переговорах в Женеве присутствуют представители ряда европейских стран - СМИ
Киев • УНН
В Женеве проходят трехсторонние переговоры между США, Украиной и рф. Советники по национальной безопасности Франции, Германии, Италии и Великобритании "следят за третьей переговорной сессией".
Сегодня в Женеве, где проходят трехсторонние переговоры между США, Украиной и рф, присутствуют представители ряда европейских стран, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
La Repubblica и Corriere della Sera сообщили, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Италии и Великобритании "следят за третьей переговорной сессией" и, как ожидается, встретятся с делегациями Украины и США позже сегодня.
Добавим
Ранее росСМИ сообщали, что многочисленная делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров россии, США и Украины в Женеве. Ее возглавляет советник по безопасности Стармера Джонатан Пауэлл.
Напомним
Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина, США и россия начинают новый раунд переговоров в Женеве.