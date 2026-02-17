Делегація Британії прибула до місця проведення переговорів рф, США та України у Женеві - росЗМІ
Київ • УНН
Делегація Великої Британії на чолі з радником з безпеки Стармера Джонатаном Пауеллом прибула до Женеви. Вона спробує отримати інформацію про підсумки переговорів України, США та росії.
Британська делегація прибула до місця проведення переговорів росії, США та України у Женеві. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.
Численна делегація Великої Британії прибула до місця проведення переговорів Росії, США та України у Женеві. Її очолює радник із безпеки Стармера Джонатан Пауелл
Згодом росЗМІ повідомили, що британська делегація "спробує отримати інформацію про підсумки переговорів".
Радник з безпеки Стармера, який очолює делегацію Британії, вже провів у Женеві зустріч з Віткоффом і Дрісколом
Нагадаємо
Раніше голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві.