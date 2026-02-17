$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 828 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 5994 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 11344 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 12399 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 15560 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 22840 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 32695 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 43908 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 51947 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38628 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Делегація Британії прибула до місця проведення переговорів рф, США та України у Женеві - росЗМІ

Київ • УНН

 88 перегляди

Делегація Великої Британії на чолі з радником з безпеки Стармера Джонатаном Пауеллом прибула до Женеви. Вона спробує отримати інформацію про підсумки переговорів України, США та росії.

Делегація Британії прибула до місця проведення переговорів рф, США та України у Женеві - росЗМІ

Британська делегація прибула до місця проведення переговорів росії, США та України у Женеві. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.

Численна делегація Великої Британії прибула до місця проведення переговорів Росії, США та України у Женеві. Її очолює радник із безпеки Стармера Джонатан Пауелл 

- йдеться у повідомленні.

Згодом росЗМІ повідомили, що британська делегація "спробує отримати інформацію про підсумки переговорів".

Радник з безпеки Стармера, який очолює делегацію Британії, вже провів у Женеві зустріч з Віткоффом і Дрісколом 

- додали росЗМІ.

Раніше голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Дипломатка
Рустем Умєров
Женева
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна