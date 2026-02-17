$43.170.07
публикации
Эксклюзивы
Делегация Британии прибыла к месту проведения переговоров рф, США и Украины в Женеве - росСМИ

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Делегация Великобритании во главе с советником по безопасности Стармера Джонатаном Пауэллом прибыла в Женеву. Она попытается получить информацию об итогах переговоров Украины, США и россии.

Делегация Британии прибыла к месту проведения переговоров рф, США и Украины в Женеве - росСМИ

Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров россии, США и Украины в Женеве. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Многочисленная делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины в Женеве. Ее возглавляет советник по безопасности Стармера Джонатан Пауэлл 

- говорится в сообщении.

Впоследствии росСМИ сообщили, что британская делегация "попытается получить информацию об итогах переговоров".

Советник по безопасности Стармера, возглавляющий делегацию Британии, уже провел в Женеве встречу с Виткоффом и Дрисколом 

- добавили росСМИ.

Напомним

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина, США и Россия начинают новый раунд переговоров в Женеве.

Антонина Туманова

