Делегация Британии прибыла к месту проведения переговоров рф, США и Украины в Женеве - росСМИ
Киев • УНН
Делегация Великобритании во главе с советником по безопасности Стармера Джонатаном Пауэллом прибыла в Женеву. Она попытается получить информацию об итогах переговоров Украины, США и россии.
Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров россии, США и Украины в Женеве. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники, передает УНН.
Многочисленная делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины в Женеве. Ее возглавляет советник по безопасности Стармера Джонатан Пауэлл
Впоследствии росСМИ сообщили, что британская делегация "попытается получить информацию об итогах переговоров".
Советник по безопасности Стармера, возглавляющий делегацию Британии, уже провел в Женеве встречу с Виткоффом и Дрисколом
Напомним
Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина, США и Россия начинают новый раунд переговоров в Женеве.