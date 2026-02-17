На тристоронніх переговорах у Женеві присутні представники низки європейських країн - ЗМІ
Київ • УНН
У Женеві проходять тристоронні переговори між США, Україною та рф. Радники з національної безпеки Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії "стежать за третьою переговорною сесією".
Сьогодні у Женеві, де проходять тристоронні переговори між США, Україною та рф присутні представники низки європейських країн, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
La Repubblica та Corriere della Sera повідомили, що радники з національної безпеки з Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії "стежать за третьою переговорною сесією" та, як очікується, зустрінуться з делегаціями України та США пізніше сьогодні.
Додамо
Раніше росЗМІ повідомляли, що численна делегація Великої Британії прибула до місця проведення переговорів Росії, США та України у Женеві. Її очолює радник із безпеки Стармера Джонатан Пауелл.
Нагадаємо
Раніше голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві.