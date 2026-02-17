$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 3074 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 10352 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 13545 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 14627 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 17238 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 23700 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33370 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44467 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52547 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38922 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзиви
На тристоронніх переговорах у Женеві присутні представники низки європейських країн - ЗМІ

Київ • УНН

 • 178 перегляди

У Женеві проходять тристоронні переговори між США, Україною та рф. Радники з національної безпеки Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії "стежать за третьою переговорною сесією".

На тристоронніх переговорах у Женеві присутні представники низки європейських країн - ЗМІ

Сьогодні у Женеві, де проходять тристоронні переговори між США, Україною та рф присутні представники низки європейських країн, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

La Repubblica та Corriere della Sera повідомили, що радники з національної безпеки з Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії "стежать за третьою переговорною сесією" та, як очікується, зустрінуться з делегаціями України та США пізніше сьогодні.

Додамо

Раніше росЗМІ повідомляли, що численна делегація Великої Британії прибула до місця проведення переговорів Росії, США та України у Женеві. Її очолює радник із безпеки Стармера Джонатан Пауелл.

Нагадаємо

Раніше голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві.

Антоніна Туманова

