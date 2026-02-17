У Женеві розпочалися переговори США та Ірану - ЗМІ
Київ • УНН
Іранські ЗМІ підтвердили непрямі переговори між США та Іраном у Женеві. Іран вимагає повного скасування санкцій та зміцнення довіри щодо своєї ядерної програми.
Непрямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном тривають у Женеві в Швейцарії, це підтвердили іранські ЗМІ у вівторок, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, як вказано, зараз розмовляє зі своїм оманським колегою Бадром Албусаїді, повідомило державне інформаційне агентство Tasnim, додавши, що вимога Ірану полягає в "повному скасуванні" санкцій та зміцненні довіри щодо "мирної ядерної програми" Тегерана.
Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що американська делегація розмовляла з Албусаїді у вівторок вранці та передала погляди Ірану.
Іранська та американська делегації перебувають на місці проведення заходу, повідомляє IRNA, додавши, що "обмін повідомленнями через оманську сторону фактично розпочався".
Доповнення
Як повідомлялося, окремі дипломатичні переговори, щодо війни в Україні та щодо Ірану, заплановані на вівторок у Женеві. Делегація США зустрінеться з іранцями за посередництва Оману, а потім проведе тристоронні переговори з Україною та росією.
CNN повідомляло, що переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня.