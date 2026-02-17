У Женеві розпочалися переговори США та Ірану - ЗМІ

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:48 • 3938 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 11229 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 23703 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 35081 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 44522 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 35279 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 55163 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33494 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 62153 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27734 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
70%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 14484 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 11231 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 11465 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 9180 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 11516 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 2584 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 26032 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 36464 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 55160 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 62151 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Женева
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 132 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 19402 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 17192 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 19839 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 28464 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Facebook
Instagram

У Женеві розпочалися переговори США та Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Іранські ЗМІ підтвердили непрямі переговори між США та Іраном у Женеві. Іран вимагає повного скасування санкцій та зміцнення довіри щодо своєї ядерної програми.

У Женеві розпочалися переговори США та Ірану - ЗМІ
Anadolu

Непрямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном тривають у Женеві в Швейцарії, це підтвердили іранські ЗМІ у вівторок, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, як вказано, зараз розмовляє зі своїм оманським колегою Бадром Албусаїді, повідомило державне інформаційне агентство Tasnim, додавши, що вимога Ірану полягає в "повному скасуванні" санкцій та зміцненні довіри щодо "мирної ядерної програми" Тегерана.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що американська делегація розмовляла з Албусаїді у вівторок вранці та передала погляди Ірану.

Іранська та американська делегації перебувають на місці проведення заходу, повідомляє IRNA, додавши, що "обмін повідомленнями через оманську сторону фактично розпочався".

Доповнення

Як повідомлялося, окремі дипломатичні переговори, щодо війни в Україні та щодо Ірану, заплановані на вівторок у Женеві. Делегація США зустрінеться з іранцями за посередництва Оману, а потім проведе тристоронні переговори з Україною та росією.

CNN повідомляло, що переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня.

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Женева
Швейцарія
Тегеран
Оман
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран