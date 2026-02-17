$43.170.07
В Женеве начались переговоры США и Ирана – СМИ

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Иранские СМИ подтвердили непрямые переговоры между США и Ираном в Женеве. Иран требует полной отмены санкций и укрепления доверия в отношении своей ядерной программы.

В Женеве начались переговоры США и Ирана – СМИ
Anadolu

Косвенные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном продолжаются в Женеве, Швейцария, подтвердили иранские СМИ во вторник, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, как указано, сейчас разговаривает со своим оманским коллегой Бадром Албусаиди, сообщило государственное информационное агентство Tasnim, добавив, что требование Ирана заключается в "полной отмене" санкций и укреплении доверия в отношении "мирной ядерной программы" Тегерана.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что американская делегация разговаривала с Албусаиди во вторник утром и передала взгляды Ирана.

Иранская и американская делегации находятся на месте проведения мероприятия, сообщает IRNA, добавив, что "обмен сообщениями через оманскую сторону фактически начался".

Дополнение

Как сообщалось, отдельные дипломатические переговоры по войне в Украине и по Ирану запланированы на вторник в Женеве. Делегация США встретится с иранцами при посредничестве Омана, а затем проведет трехсторонние переговоры с Украиной и Россией.

CNN сообщало, что переговоры Украина-США-РФ в Женеве запланированы во второй половине дня.

Юлия Шрамко

