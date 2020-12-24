У Зеленського заявили про підстави відсторонити Тупицького від посади голови КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Виклик голови КСУ до Генпрокуратури виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для відсторонення Олександра Тупицького з посади. Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народу”, інформує УНН.
“З наявної в мене інформації, плівки, які були записані в межах проведення досудового розслідування, легальні й з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив проводити негласне стеження і зняття інформації. Саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження, і пан Тупицький був викликаний для оголошення про підозру”, — заявив представник Президента в КСУ Федір Веніславський.
З його слів, справа порушена за двома статтями — 384 (“введення в оману суду або іншого уповноваженого органу”) та 386 (“перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку”) Кримінального кодексу України.
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“Оприлюднені плівки, в яких фігурує голова КСУ Тупицький, вже свідчать, що він не відповідає тим критеріям судді Конституційного Суду, які закріплені в Конституції. Це — високі моральні якості, яких в даному випадку немає, і професіоналізм, який також під сумнівом. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді КСУ щонайменше на зборах, спеціальному засіданні розглянули питання, чи може Тупицький бути суддею Конституційного Суду”, — підсумував він.
Додамо, що голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зауважила, що виклик для вручення підозри голові КСУ є “кроком в правильному напрямку”. “Наступним кроком має бути відсторонення пана Тупицького з посади, як, власне, і передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Це може зробити суд”, — наголосила вона.
Як повідомляв УНН, Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького викликають на 28 грудня до Офісу Генерального прокурора для повідомлення про підозру.
Цю інформацію у Конституційному суді підтвердили і додали що Олександр Тупицький уже підготував низку клопотань до Офісу Венедіктової.
Нагадаємо, ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації.
Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.
В листопаді 2020 року Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.