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Голову КСУ Тупицького викликають до Офісу Генпрокурора для вручення підозри

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького викликають на 28 грудня до Офісу Генерального прокурора для повідомлення про підозру. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ОГПУ.

Голову КСУ Тупицького викликають до Офісу Генпрокурора для вручення підозри

"Голову КСУ викликають на понеділок до Офісу Генпрокурора для участі у процесуальній дії - здійсненні повідомлення про підозру", - сказали в пресслужбі.

Зазначимо, що в ОГПУ не уточнюють, в рамках якої справи Тупицького викликають.

Нагадаємо, ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації.

Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.

В листопаді 2020 року Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з'явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.

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