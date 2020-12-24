Голову КСУ Тупицького викликають до Офісу Генпрокурора для вручення підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького викликають на 28 грудня до Офісу Генерального прокурора для повідомлення про підозру. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ОГПУ.
"Голову КСУ викликають на понеділок до Офісу Генпрокурора для участі у процесуальній дії - здійсненні повідомлення про підозру", - сказали в пресслужбі.
Зазначимо, що в ОГПУ не уточнюють, в рамках якої справи Тупицького викликають.
Нагадаємо, ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації.
Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.
В листопаді 2020 року Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з'явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.