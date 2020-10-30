ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненому групою осіб, а також державної зради головою Конституційного суду України", - зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.
За попередньою інформацією, яку наводить пресслужба ДБР, "голова КСУ у липні 2018 року, у складі групи осіб, самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ".
У ДБР вказали, що йдеться про "незаконне відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ".
"Таким чином він можливо вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України", - додали у ДБР.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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