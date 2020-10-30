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ГБР начало производство в отношении председателя КСУ Тупицкого

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

По предварительной информации, которую приводит пресс-служба ГБР, "председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ".

В ГБР указали, что речь идет о "незаконном отчуждении земельного участка на территории Крыма по законам РФ".

"Таким образом он вероятно совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", - добавили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план , направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали , которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал Назка безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект , которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Украинские Национальные Новости

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