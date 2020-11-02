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Голова КСУ Тупицький не прийшов на допит до ДБР

Голова КСУ Тупицький не прийшов на допит до ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з'явився сьогодні до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ДБР.

На запитання, чи прийшов на допит Тупицький, в пресслужбі відповіли: “Ні, не з’явився. Мав бути на 9:30”.

За даними ДБР, розслідується низка кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного суду України щодо вчинення злочинів у складі злочинної організації. Зазначається, що під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майна.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 2 листопада планувало допитати голову Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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