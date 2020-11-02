Председатель КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился сегодня в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
На вопрос, пришел ли на допрос Тупицкий, в пресс-службе ответили: "Нет, не появился. Должен был быть на 9:30".
По данным ГБР, расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного суда Украины относительно совершения преступлений в составе преступной организации. Отмечается, что во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущества.
Как сообщалось, Государственное бюро расследований 2 ноября планировало допросить главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
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29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.