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Повістка для Тупицького: голова КСУ уже підготував низку клопотань до Офісу Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Конституційному суді підтвердили, що сьогодні надійшла повістка, якою Голову КСУ викликають до Офісу Генпрокурора, і додали що Олександр Тупицький уже підготував низку клопотань до Офісу Венедіктової, передає УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.

Повістка для Тупицького: голова КСУ уже підготував низку клопотань до Офісу Генпрокурора

У пресслужбі підтвердили, що сьогодні, 24 грудня, до Конституційного Суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року до Офісу Генерального прокурора для участі в процесуальній дії.

"На даний час Головою Суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу Генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького викликають на 28 грудня до Офісу Генерального прокурора для повідомлення про підозру.

Нагадаємо, ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації.

Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.

В листопаді 2020 року Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з'явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.

Українські Національні Новини

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