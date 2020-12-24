В Зеленского заявили об основаниях отстранить Тупицкого от должности председателя КСУ

"Из имеющейся у меня информации, пленки, которые были записаны в рамках проведения досудебного расследования, легальные и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. Именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - заявил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, дело возбуждено по двум статьям - 384 ("введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа") и 386 ( "препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения") Уголовного кодекса Украина.

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"Обнародованные пленки, в которых фигурирует председатель КСУ Тупицкий, уже свидетельствуют, что он не соответствует тем критериям судьи Конституционного Суда, которые закреплены в Конституции. Это - высокие моральные качества, которых в данном случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КСУ минимум на собрании, специальном заседании рассмотрели вопрос, может ли Тупицкий быть судьей Конституционного Суда", - подытожил он.

Добавим, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отметила, что вызов для вручения подозрения голове КСУ является "шагом в правильном направлении". "Следующим шагом должно быть отстранение господина Тупицкого с должности, как, собственно, и предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Это может сделать суд", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызывают на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для сообщения о подозрении.

Эту информацию в Конституционном суде подтвердили и добавили что Александр Тупицкий уже подготовил ряд ходатайств в Офис Венедиктовой.

Напомним, ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации.

Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины.

В ноябре 2020 года глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственный бюро расследований, где его должны были допросить.