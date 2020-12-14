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Представник Президента: якби судді КСУ були офіцерами, то мали б застрелитися

Київ • УНН

 • 12783 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Рішення Венеціанської комісії свідчать про те, що нинішній склад КСУ — некомпетентний, а тому вони, проводячи аналогію з “офіцерським Судом честі”, дізнавшись про таку критику та ганьбу “мали б просто застрелитися”. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський, інформує УНН.

Представник Президента: якби судді КСУ були офіцерами, то мали б застрелитися

“Я би повернувся до висновків Венеціанської комісії. Якщо перевести й перший, й другий висновок із дипломатичної міжнародно-правової мови на просту звичайну мову, то Венеційська комісія сказала, що нинішній склад Конституційного суду України є нефаховим і діяв у власних інтересах. Фактично, найвищий орган із питань верховенства права в Європі визнав, що нинішній склад КСУ є недостатньо компетентним — це з одного боку. З іншого боку — Венеціанська комісія сказала, що треба велику увагу приділити якісному добору добропорядних суддів... Це означає, що Венеціанська комісія визнала, що нинішній склад КСУ, тих, хто голосував за це ганебне рішення, є „сумнівно доброчесними“ і в даному випадку, якщо провести певну аналогію, зрівнявши з „офіцерським Судом честі“, то судді, які голосували за це рішення, якби вони були офіцерами, то вони мали б просто застрелитися. Тому що на весь світ вони зганьбили себе й це підтверджено висновком Венеційської комісії”, — заявив Веніславський.

Додамо, що за словами Веніславського, рішення “Венеційки” прискорять розгляд законопроектів щодо КСУ в Раді.

Нагадаємо, раніше 11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення Конституційного суду України та ситуації з антикорупційним законодавством.

Так, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Зазначимо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Як повідомляв УНН, 9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ № 13-р/2020 від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ “не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві”.

Окрім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

Варто також зазначити, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4460-д). Це перший з законопроектів, спрямованих на врегулювання конституційної кризи в Україні після рішення КСУ.

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