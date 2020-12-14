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Представитель Президента: если бы судьи КСУ были офицерами, то должны были б застрелиться

Киев • УНН

 • 12783 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Решение Венецианской комиссии свидетельствуют о том, что нынешний состав КСУ — некомпетентен, а потому они, проводя аналогию с “офицерским Судом чести”, узнав о такой критике и позоре “должны были б просто застрелиться”. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, информирует УНН.

Представитель Президента: если бы судьи КСУ были офицерами, то должны были б застрелиться

“Я бы вернулся к выводам Венецианской комиссии. Если перевести и первый, и второй вывод с дипломатического международно-правового языка на простой обычный язык, то Венецианская комиссия сказала, что нынешний состав Конституционного суда Украины является непрофессиональным и действовал в собственных интересах. Фактически, высший орган по вопросам верховенства права в Европе признал, что нынешний состав КСУ недостаточно компетентен — это с одной стороны. С другой стороны — Венецианская комиссия сказала, что надо большое внимание уделить качественному подбору добропорядочных судей... Это значит, что Венецианская комиссия признала, что нынешний состав КСУ, голосовавших за это позорное решение, является „сомнительно добродетельным“ и в данном случае, если провести определенную аналогию, сравнив с „офицерским Судом чести“, то судьи, которые голосовали за это решение, если бы они были офицерами, то они должны были бы просто застрелиться. Потому что на весь мир они опозорили себя и это подтверждено заключением Венецианской комиссии”, — заявил Вениславский.

Добавим, что по словам Вениславского, решение “Венецианки” ускорят рассмотрение законопроектов по КСУ в Раде.

Напомним, ранее 11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения Конституционного суда Украины и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Так, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.

Отметим, 27 октября Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Как сообщал УНН, 9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ № 13-р / 2020 от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ “не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве”.

Кроме того 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Стоит также отметить, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д). Это первый из законопроектов, направленных на урегулирование конституционного кризиса в Украине после решения КСУ.

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