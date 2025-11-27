У центральній частині Покровська тривають бої, за добу штурмові підрозділи знищили понад 20 окупантів - 7 корпус ДШВ

Сили оборони стримують ворога у Покровську від подальшого просування. Продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська. За минулу добу штурмові підрозділи знищили 21 росіяна. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

За інформацією військових, тривають бої по всій лінії залізничної колії. Українські захисники, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок та знищення ворога.

Продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська. За минулу добу штурмові підрозділи знищили 21 росіяна. Працюють оператори FPV по ворожим цілям у місті - особовому складу противника та техніці, яку противник після переміщення в Покровськ маскує у забудовах - йдеться у повідомленні.

Українські військові відзначають, що ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста.

Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога: ЗСУ знешкодили понад тисячу солдатів, два літаки та сотні БпЛА за добу - Генштаб