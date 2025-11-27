$42.300.10
Ексклюзив
14:12 • 150 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 1802 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 4246 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 10010 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 9024 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 10448 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 13224 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 25008 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 16220 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36782 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
У центральній частині Покровська тривають бої, за добу штурмові підрозділи знищили понад 20 окупантів - 7 корпус ДШВ

Київ • УНН

Київ • УНН

Сили оборони стримують ворога в Покровську, тривають бої по всій лінії залізничної колії. Штурмові підрозділи знищили 21 росіянина за минулу добу, оператори FPV працюють по ворожих цілях.

Сили оборони стримують ворога у Покровську від подальшого просування. Продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська. За минулу добу штурмові підрозділи знищили 21 росіяна.  Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

За інформацією військових, тривають бої по всій лінії залізничної колії. Українські захисники, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок та знищення ворога.

Продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська. За минулу добу штурмові підрозділи знищили 21 росіяна. Працюють оператори FPV по ворожим цілям у місті - особовому складу противника та техніці, яку противник після переміщення в Покровськ маскує у забудовах 

- йдеться у повідомленні.

Українські військові відзначають, що ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста.

Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям 

- йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

