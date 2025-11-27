В центральной части Покровска продолжаются бои, за сутки штурмовые подразделения уничтожили более 20 оккупантов - 7 корпус ДШВ

Силы обороны сдерживают врага в Покровске от дальнейшего продвижения. Продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска. За минувшие сутки штурмовые подразделения уничтожили 21 россиянина. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

По информации военных, продолжаются бои по всей линии железнодорожного пути. Украинские защитники, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ проводят южнее железной дороги рейды для устройства засад и уничтожения врага.

Продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска. За минувшие сутки штурмовые подразделения уничтожили 21 россиянина. Работают операторы FPV по вражеским целям в городе - личному составу противника и технике, которую противник после перемещения в Покровск маскирует в застройках - говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что враг пытается продолжать продвижение в северную часть города.

Ценой собственных жизней россияне пытаются накапливаться, а также готовить почву к дальнейшему наступлению, в частности налаживать спутниковую связь. Наши военные фиксируют это и препятствуют таким действиям - говорится в сообщении.

