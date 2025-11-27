В центральной части Покровска продолжаются бои, за сутки штурмовые подразделения уничтожили более 20 оккупантов - 7 корпус ДШВ

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 1524 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 3842 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 9344 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 8644 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10310 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 13139 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24842 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
27 ноября, 07:27 • 16200 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36763 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 37117 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 13905 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15042 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 4152 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15261 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9086 просмотра
публикации
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 1020 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 9344 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9446 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15442 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24842 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15169 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 43577 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77469 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93429 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 93122 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Шахед-136

В центральной части Покровска продолжаются бои, за сутки штурмовые подразделения уничтожили более 20 оккупантов - 7 корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Силы обороны сдерживают врага в Покровске, продолжаются бои по всей линии железнодорожного пути. Штурмовые подразделения уничтожили 21 россиянина за минувшие сутки, операторы FPV работают по вражеским целям.

В центральной части Покровска продолжаются бои, за сутки штурмовые подразделения уничтожили более 20 оккупантов - 7 корпус ДШВ

Силы обороны сдерживают врага в Покровске от дальнейшего продвижения. Продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска. За минувшие сутки штурмовые подразделения уничтожили 21 россиянина. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

По информации военных, продолжаются бои по всей линии железнодорожного пути. Украинские защитники, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ проводят южнее железной дороги рейды для устройства засад и уничтожения врага.

Продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска. За минувшие сутки штурмовые подразделения уничтожили 21 россиянина. Работают операторы FPV по вражеским целям в городе - личному составу противника и технике, которую противник после перемещения в Покровск маскирует в застройках

- говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что враг пытается продолжать продвижение в северную часть города.

Ценой собственных жизней россияне пытаются накапливаться, а также готовить почву к дальнейшему наступлению, в частности налаживать спутниковую связь. Наши военные фиксируют это и препятствуют таким действиям

- говорится в сообщении.

Потери врага: ВСУ обезвредили более тысячи солдат, два самолета и сотни БПЛА за сутки - Генштаб27.11.25, 07:15 • 3224 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Вооруженные силы Украины