У США вважають гарантії безпеки Вашингтона для України важливішими за європейські - Politico

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 січня, 18:16 • 10198 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 18895 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 21744 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 31213 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 32441 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 45807 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 42978 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34730 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29192 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 66757 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
84%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Енергетики відновили світло для 88 тисяч осель Деснянського району Києва після атаки рф 24 січня24 січня, 17:13 • 6190 перегляди
США опублікували нову стратегію національної оборони: що міняється по відношенню до рф та Китаю24 січня, 17:33 • 4100 перегляди
Народився у Харкові і вербував найманців в Сирії для "вагнера": кого росія відправила на переговори в Абу-Дабі24 січня, 17:59 • 4646 перегляди
В Україні 25 січня діятимуть погодинні відключення світла у всіх регіонах - Укренерго24 січня, 18:34 • 3910 перегляди
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонниPhotoVideo24 січня, 20:15 • 5872 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 66758 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 80553 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 95753 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 89910 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 90909 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 13747 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 14563 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 31522 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 32004 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 45314 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У США вважають гарантії безпеки Вашингтона для України важливішими за європейські - Politico

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Американський високопосадовець повідомив, що для України вирішальними є гарантії безпеки від США, а не європейські. США не відправлятимуть війська, але нададуть супутникову, розвідувальну та логістичну підтримку.

У США вважають гарантії безпеки Вашингтона для України важливішими за європейські - Politico

Гарантії безпеки США є важливішими для України за європейські. Про це у коментарі Politico заявив неназваний американській високопосадовець, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, зусилля Коаліції охочих щодо надання гараній безпеки Україні – "це добре".

Вони мають кілька гелікоптерів, кілька військових і поодинокі гарантії, але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є саме американські гарантії безпеки

- сказав співрозмовник видання.

Автори вказують, що європейські країни наполягають на присутності невеликого контингенту військ в Україні для моніторингу припинення вогню, при цьому Франція та Німеччина очолили зусилля щодо відправки військ. Водночас США заявили, що не направлятимуть свої війська на територію України, однак надаватимуть допомогу - зокрема, зобов’язання включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, окремі польоти дронів для моніторингу лінії розмежування, а також логістичну допомогу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки готові до підписання, буде ще багато технічних деталей, але магістральна домовленість є.

Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України12.01.26, 00:25 • 12036 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Франція
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна