У США вважають гарантії безпеки Вашингтона для України важливішими за європейські - Politico

Гарантії безпеки США є важливішими для України за європейські. Про це у коментарі Politico заявив неназваний американській високопосадовець, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, зусилля Коаліції охочих щодо надання гараній безпеки Україні – "це добре".

Вони мають кілька гелікоптерів, кілька військових і поодинокі гарантії, але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є саме американські гарантії безпеки - сказав співрозмовник видання.

Автори вказують, що європейські країни наполягають на присутності невеликого контингенту військ в Україні для моніторингу припинення вогню, при цьому Франція та Німеччина очолили зусилля щодо відправки військ. Водночас США заявили, що не направлятимуть свої війська на територію України, однак надаватимуть допомогу - зокрема, зобов’язання включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, окремі польоти дронів для моніторингу лінії розмежування, а також логістичну допомогу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки готові до підписання, буде ще багато технічних деталей, але магістральна домовленість є.

