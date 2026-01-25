У США вважають гарантії безпеки Вашингтона для України важливішими за європейські - Politico
Київ • УНН
Американський високопосадовець повідомив, що для України вирішальними є гарантії безпеки від США, а не європейські. США не відправлятимуть війська, але нададуть супутникову, розвідувальну та логістичну підтримку.
Гарантії безпеки США є важливішими для України за європейські. Про це у коментарі Politico заявив неназваний американській високопосадовець, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас, за його словами, зусилля Коаліції охочих щодо надання гараній безпеки Україні – "це добре".
Вони мають кілька гелікоптерів, кілька військових і поодинокі гарантії, але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є саме американські гарантії безпеки
Автори вказують, що європейські країни наполягають на присутності невеликого контингенту військ в Україні для моніторингу припинення вогню, при цьому Франція та Німеччина очолили зусилля щодо відправки військ. Водночас США заявили, що не направлятимуть свої війська на територію України, однак надаватимуть допомогу - зокрема, зобов’язання включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, окремі польоти дронів для моніторингу лінії розмежування, а також логістичну допомогу.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки готові до підписання, буде ще багато технічних деталей, але магістральна домовленість є.
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України12.01.26, 00:25 • 12036 переглядiв