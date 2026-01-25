В США считают гарантии безопасности Вашингтона для Украины важнее европейских - Politico

Гарантии безопасности США важнее для Украины, чем европейские. Об этом в комментарии Politico заявил неназванный американский высокопоставленный чиновник, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по его словам, усилия Коалиции желающих по предоставлению гарантий безопасности Украине – "это хорошо".

У них есть несколько вертолетов, несколько военных и единичные гарантии, но если говорить с украинцами, то для них действительно решающими являются именно американские гарантии безопасности - сказал собеседник издания.

Авторы указывают, что европейские страны настаивают на присутствии небольшого контингента войск в Украине для мониторинга прекращения огня, при этом Франция и Германия возглавили усилия по отправке войск. В то же время США заявили, что не будут направлять свои войска на территорию Украины, однако будут оказывать помощь - в частности, обязательства будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, отдельные полеты дронов для мониторинга линии разграничения, а также логистическую помощь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности готовы к подписанию, будет еще много технических деталей, но магистральная договоренность есть.

