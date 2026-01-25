$43.170.00
24 января, 18:16
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
В США считают гарантии безопасности Вашингтона для Украины важнее европейских - Politico

Киев

 • 4 просмотра

Американский высокопоставленный чиновник сообщил, что для Украины решающими являются гарантии безопасности от США, а не европейские. США не будут отправлять войска, но предоставят спутниковую, разведывательную и логистическую поддержку.

В США считают гарантии безопасности Вашингтона для Украины важнее европейских - Politico

Гарантии безопасности США важнее для Украины, чем европейские. Об этом в комментарии Politico заявил неназванный американский высокопоставленный чиновник, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по его словам, усилия Коалиции желающих по предоставлению гарантий безопасности Украине – "это хорошо".

У них есть несколько вертолетов, несколько военных и единичные гарантии, но если говорить с украинцами, то для них действительно решающими являются именно американские гарантии безопасности

- сказал собеседник издания.

Авторы указывают, что европейские страны настаивают на присутствии небольшого контингента войск в Украине для мониторинга прекращения огня, при этом Франция и Германия возглавили усилия по отправке войск. В то же время США заявили, что не будут направлять свои войска на территорию Украины, однако будут оказывать помощь - в частности, обязательства будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, отдельные полеты дронов для мониторинга линии разграничения, а также логистическую помощь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности готовы к подписанию, будет еще много технических деталей, но магистральная договоренность есть.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Франция
Германия
Владимир Зеленский
Украина