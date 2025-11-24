$42.270.11
14:30 • 5176 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 11141 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 17616 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 19470 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14572 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12962 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11210 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9368 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10345 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11307 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Публікації
Ексклюзиви
У США очікують рекордні натовпи на Чорну п’ятницю, але покупці витрачають менше через високі ціни – Reuters

Київ • УНН

 • 1454 перегляди

Чорна п'ятниця 2025 року в США очікує рекордну кількість покупців, проте їхні витрати зменшаться через меншу кількість вигідних знижок та загальне подорожчання товарів. Продажі в листопаді-грудні можуть перевищити 1 трильйон доларів, але темпи зростання будуть нижчими за минулорічні.

У США очікують рекордні натовпи на Чорну п’ятницю, але покупці витрачають менше через високі ціни – Reuters

Цьогорічна Чорна п’ятниця може стати рекордною за кількістю покупців у США, однак витрати американців, за прогнозами, скоротяться. Причина – менша кількість вигідних знижок і загальне подорожчання товарів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Національна федерація роздрібної торгівлі США очікує, що протягом п’яти днів – від Дня подяки до Кіберпонеділка – у магазинах побуває 186,9 млн покупців, що перевищує торішній показник у 183,4 млн. Та попри рекордну кількість відвідувачів, зростання продажів наприкінці року, може сповільнитися.

Покупці дедалі гостріше відчувають підвищення цін. 

У торгових центрах, здається, все набагато дорожче 

– каже мешканка Нью-Йорка Кейт Саннер, яка керує онлайн-агрегатором оголошень про вживані речі. 

Торік вона витратила близько 500 доларів на подарунки, але цього року планує скоротити бюджет до 300 доларів, відмовившись від масових знижок на користь точкових покупок.

Як MAUDAU готується до Чорної п'ятниці 2025: магічна пророкуля та знижковидіння05.11.25, 18:38 • 20150 переглядiв

Цьогорічний День подяки припадає на 27 листопада – це дає рітейлерам додатковий день у сезоні, який зазвичай приносить третину річного прибутку. Великі мережі почали акції завчасно: Walmart запустив розпродаж 14 листопада у три етапи до 1 грудня, Amazon відкрив тиждень знижок у четвер, а Macy’s створив окремий портал для Чорної п’ятниці.

За прогнозами NRF, продажі у листопаді–грудні – як у фізичних магазинах, так і онлайн – уперше можуть перевищити 1 трильйон доларів, зрісши на 3,7–4,2%. Але ці темпи будуть нижчими за торішні 4,8%, що вказує на помітне охолодження споживчої активності попри рекордний трафік у магазинах.

Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок07.11.25, 11:46 • 44978 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
