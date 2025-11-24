У США очікують рекордні натовпи на Чорну п’ятницю, але покупці витрачають менше через високі ціни – Reuters
Київ • УНН
Чорна п'ятниця 2025 року в США очікує рекордну кількість покупців, проте їхні витрати зменшаться через меншу кількість вигідних знижок та загальне подорожчання товарів. Продажі в листопаді-грудні можуть перевищити 1 трильйон доларів, але темпи зростання будуть нижчими за минулорічні.
Цьогорічна Чорна п’ятниця може стати рекордною за кількістю покупців у США, однак витрати американців, за прогнозами, скоротяться. Причина – менша кількість вигідних знижок і загальне подорожчання товарів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Національна федерація роздрібної торгівлі США очікує, що протягом п’яти днів – від Дня подяки до Кіберпонеділка – у магазинах побуває 186,9 млн покупців, що перевищує торішній показник у 183,4 млн. Та попри рекордну кількість відвідувачів, зростання продажів наприкінці року, може сповільнитися.
Покупці дедалі гостріше відчувають підвищення цін.
У торгових центрах, здається, все набагато дорожче
Торік вона витратила близько 500 доларів на подарунки, але цього року планує скоротити бюджет до 300 доларів, відмовившись від масових знижок на користь точкових покупок.
Цьогорічний День подяки припадає на 27 листопада – це дає рітейлерам додатковий день у сезоні, який зазвичай приносить третину річного прибутку. Великі мережі почали акції завчасно: Walmart запустив розпродаж 14 листопада у три етапи до 1 грудня, Amazon відкрив тиждень знижок у четвер, а Macy’s створив окремий портал для Чорної п’ятниці.
За прогнозами NRF, продажі у листопаді–грудні – як у фізичних магазинах, так і онлайн – уперше можуть перевищити 1 трильйон доларів, зрісши на 3,7–4,2%. Але ці темпи будуть нижчими за торішні 4,8%, що вказує на помітне охолодження споживчої активності попри рекордний трафік у магазинах.
