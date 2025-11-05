Як MAUDAU готується до Чорної п'ятниці 2025: магічна пророкуля та знижковидіння

ukenru
17:06 • 312 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 5184 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
15:03 • 13611 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 20627 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 19372 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 20851 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 28043 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22418 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 21259 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18302 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Популярнi новини
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 27482 перегляди
Перевозив на даху власного авто: поліція вилучила у киянина безпілотник "Shahed"Photo5 листопада, 09:17 • 10969 перегляди
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters5 листопада, 10:59 • 13262 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 30073 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 24868 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
15:03 • 13598 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
13:23 • 20614 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 24967 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 30209 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 28042 перегляди
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 3082 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 5948 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 27554 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 35115 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 48499 перегляди
Як MAUDAU готується до Чорної п'ятниці 2025: магічна пророкуля та знижковидіння

Київ • УНН

 • 286 перегляди

MAUDAU розпочинає багатоетапну підготовку до Чорної п'ятниці 2025, що стартує 28 листопада. Вона включає переговори з постачальниками та креативну гейміфікацію з передбаченнями, що триватиме з 1 по 17 листопада.

Як MAUDAU готується до Чорної п'ятниці 2025: магічна пророкуля та знижковидіння

Чорна п'ятниця 2025 вже не за горами — 28 листопада стартує найочікуваніший розпродаж року. Але задовго до цієї дати онлайн-маркет повсякденних штук MAUDAU розпочинає багатоетапну підготовку, яка охоплює все — від переговорів із постачальниками до креативної гейміфікації з передбаченнями майбутнього.

Чорна п'ятниця — це не просто один день розпродажу. Це цілий сезон, коли онлайн-ритейл працює на максимальних обертах, пропонуючи одні з найнижчих цін та найбільших знижок у році. Саме тому підготовка в MAUDAU стартує за кілька місяців до старту акції та ведеться одразу за кількома напрямками.

Робота з постачальниками та формування товарної пропозиції

Перший та один із найважливіших етапів — це переговори з постачальниками про найкращі закупівельні ціни на період Чорної п'ятниці. Команда MAUDAU ретельно відбирає товари, які стануть "героями розпродажу" — позиції-магніти, що генерують трафік та привертають увагу покупців.

Ці товари отримують особливу увагу: їх виводять на головну сторінку, створюють тематичні добірки, додають помітні бейджі зі знижками. Мета проста — зробити так, щоб гості знайшли найвигідніші пропозиції MAUDAU за кілька кліків.

Креативна концепція 2025: передбачення та легка езотерика

Розробка креативної концепції для Чорної п'ятниці стартує за кілька місяців до події, адже виробництво креативної кампанії потребує часу. Цьогоріч MAUDAU обрала несподівану, але актуальну тему — передбачення та легку езотерику.

У турбулентні часи люди особливо прагнуть дізнатися, що їх чекає в майбутньому. Цей тренд команда вирішила використати як креативний прийом, щоб розповісти про приємні знижки та вигідні пропозиції. Центральна ідея — передбачення про шалені знижки на Чорну п'ятницю в MAUDAU — тягнеться через усі канали комунікації та активації.

Найцікавіша частина підготовки стартує вже з 1 листопада. До початку самої розпродажу на сайті MAUDAU запускається гейміфікація зі збору контактів, яка працюватиме до 17 листопада. Це не просто промоакція — це інтерактивна гра з елементами передбачень.

Як працюють знижковидіння

Центральним героєм гейміфікації стає магічна пророкуля, яка передбачає майбутнє та робить знижковидіння для кожного гостя сайту. Механіка проста: 

Крок 1. Гість заходить на сайт MAUDAU та бачить інтерактивну активацію з пророкулею.

Крок 2. Щоб отримати своє знижковидіння, гість обирає одну з чотирьох магічних "пророкуль".

Крок 3. Після вибору система генерує персоналізоване знижковидіння — жартівливе передбачення про майбутній шопінг гостя.

Крок 4. Разом із передбаченням гість отримує промокод із додатковою знижкою, яку можна використати одразу на сайті.

Щоб взяти участь у гейміфікації, новий гість має залишити свій контакт. Це перша стадія збору теплих контактів перед стартом сезону розпродажів. Зареєстровані користувачі можуть грати відразу.

Залаштунки Чорної п’ятниці 

Гейміфікація виконує одразу кілька завдань:

  • Збір теплої бази контактів для email та Viber-розсилок перед Чорною п'ятницею
    • Підігрів інтересу до майбутньої розпродажу через ігровий формат
      • Надання миттєвої вигоди — промокоди можна використати ще до старту основної акції
        • Створення вірусного ефекту — людям подобається ділитися цікавими передбаченнями

          Паралельно з креативною складовою команда MAUDAU проводить інтенсивну технічну підготовку.

          Окремий напрямок роботи — це підготовка лендінгів для розпродажу та підбір товарів зі знижками. 

          База контактів, зібрана через гейміфікацію з пророкулею, використовується для персоналізованих розсилок:

          • Учасники "пророкулі" отримують ексклюзивні пропозиції та нагадування про їхні промокоди
            • Нові користувачі — вітальні листи з топовими категоріями знижок
              • Лояльні клієнти — спеціальні бонуси та ранній доступ до окремих позицій

                Розсилки ведуться через email та Viber, із чіткою сегментацією за інтересами та поведінкою користувачів.

                З 1 по 17 листопада на сайті MAUDAU працює магічна пророкуля зі знижковидіннями. Це час зібрати теплі контакти, розігріти аудиторію та дати можливість гостям отримати ранні знижки.

                А 28 листопада, на саму Чорну п'ятницю, стартує головна розпродаж із найкращими цінами року. Акція триватиме до кінця листопада з хвилями нових пропозицій, категорійними добірками та ексклюзивними бандлами для учасників гейміфікації.

                Как MAUDAU готовится к Черной пятнице 2025: магическая пророкуля и скидки

                Черная пятница 2025 уже не за горами — 28 ноября стартует самая ожидаемая распродажа года. Но задолго до этой даты онлайн-маркет повседневных вещей MAUDAU начинает многоэтапную подготовку, которая охватывает все — от переговоров с поставщиками до креативной геймификации с предсказаниями будущего.

                Черная пятница — это не просто один день распродажи. Это целый сезон, когда онлайн-ритейл работает на максимальных оборотах, предлагая одни из самых низких цен и самых больших скидок в году. Именно поэтому подготовка в MAUDAU стартует за несколько месяцев до начала акции и ведется сразу по нескольким направлениям.

                Работа с поставщиками и формирование товарного предложения

                Первый и один из самых важных этапов — это переговоры с поставщиками о лучших закупочных ценах на период Черной пятницы. Команда MAUDAU тщательно отбирает товары, которые станут "героями распродажи" — позиции-магниты, генерирующие трафик и привлекающие внимание покупателей.

                Эти товары получают особое внимание: их выводят на главную страницу, создают тематические подборки, добавляют заметные бейджи со скидками. Цель проста — сделать так, чтобы гости нашли самые выгодные предложения MAUDAU за несколько кликов.

                Креативная концепция 2025: предсказания и легкая эзотерика

                Разработка креативной концепции для Черной пятницы стартует за несколько месяцев до события, ведь производство креативной кампании требует времени. В этом году MAUDAU выбрала неожиданную, но актуальную тему — предсказания и легкую эзотерику.

                В турбулентные времена люди особенно стремятся узнать, что их ждет в будущем. Этот тренд команда решила использовать как креативный прием, чтобы рассказать о приятных скидках и выгодных предложениях. Центральная идея — предсказания о сумасшедших скидках на Черную пятницу в MAUDAU — проходит через все каналы коммуникации и активации.

                Самая интересная часть подготовки стартует уже с 1 ноября. До начала самой распродажи на сайте MAUDAU запускается геймификация по сбору контактов, которая будет работать до 17 ноября. Это не просто промоакция — это интерактивная игра с элементами предсказаний.

                Как работают скидки

                Центральным героем геймификации становится волшебная прорицательница, которая предсказывает будущее и делает скидки для каждого гостя сайта. Механика проста: 

                Шаг 1. Гость заходит на сайт MAUDAU и видит интерактивную активацию с прорицательницей.

                Шаг 2. Чтобы получить свою скидку, гость выбирает одну из четырех магических "пророкуль".

                Шаг 3. После выбора система генерирует персонализированную скидку — шутливое предсказание о будущем шопинге гостя.

                Шаг 4. Вместе с предсказанием гость получает промокод с дополнительной скидкой, которую можно использовать сразу на сайте.

                Чтобы принять участие в геймификации, новый гость должен оставить свои контакты. Это первая стадия сбора теплых контактов перед стартом сезона распродаж. Зарегистрированные пользователи могут играть сразу.

                Закулисье Черной пятницы 

                Геймификация выполняет сразу несколько задач:

                • Сбор теплой базы контактов для email и Viber-рассылок перед Черной пятницей
                  • Подогрев интереса к предстоящей распродаже через игровой формат
                    • Предоставление мгновенной выгоды — промокоды можно использовать еще до старта основной акции
                      • Создание вирусного эффекта — людям нравится делиться интересными предсказаниями

                        Параллельно с креативной составляющей команда MAUDAU проводит интенсивную техническую подготовку.

                        Отдельное направление работы — это подготовка лендингов для распродажи и подбор товаров со скидками. 

                        База контактов, собранная через геймификацию с пророкулей, используется для персонализированных рассылок:

                        • Участники «пророкули» получают эксклюзивные предложения и напоминания об их промокодах
                          • Новые пользователи — приветственные письма с топовыми категориями скидок
                            • Лояльные клиенты — специальные бонусы и ранний доступ к отдельным позициям

                              Рассылки ведутся через email и Viber, с четкой сегментацией по интересам и поведению пользователей.

                              С 1 по 17 ноября на сайте MAUDAU работает магическая пророкуля со скидками. Это время собрать теплые контакты, разогреть аудиторию и дать возможность гостям получить ранние скидки.

                              А 28 ноября, в самую Черную пятницу, стартует главная распродажа с лучшими ценами года. Акция продлится до конца ноября с волнами новых предложений, категорийными подборками и эксклюзивными бандлами для участников геймификации.

                              Лілія Подоляк

                              Новини Бізнесу
                              Техніка
                              Тренд
                              Бренд
                              Соціальна мережа