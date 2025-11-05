Как MAUDAU готовится к Черной пятнице 2025: магическая прорицательница и скидковидение
MAUDAU начинает многоэтапную подготовку к Черной пятнице 2025, которая стартует 28 ноября. Она включает переговоры с поставщиками и креативную геймификацию с предсказаниями, которая продлится с 1 по 17 ноября.
Черная пятница 2025 уже не за горами — 28 ноября стартует самая ожидаемая распродажа года. Но задолго до этой даты онлайн-маркет повседневных вещей MAUDAU начинает многоэтапную подготовку, которая охватывает все — от переговоров с поставщиками до креативной геймификации с предсказаниями будущего.
Черная пятница — это не просто один день распродажи. Это целый сезон, когда онлайн-ритейл работает на максимальных оборотах, предлагая одни из самых низких цен и самых больших скидок в году. Именно поэтому подготовка в MAUDAU стартует за несколько месяцев до начала акции и ведется сразу по нескольким направлениям.
Работа с поставщиками и формирование товарного предложения
Первый и один из самых важных этапов — это переговоры с поставщиками о лучших закупочных ценах на период Черной пятницы. Команда MAUDAU тщательно отбирает товары, которые станут "героями распродажи" — позиции-магниты, генерирующие трафик и привлекающие внимание покупателей.
Эти товары получают особое внимание: их выводят на главную страницу, создают тематические подборки, добавляют заметные бейджи со скидками. Цель проста — сделать так, чтобы гости нашли самые выгодные предложения MAUDAU за несколько кликов.
Креативная концепция 2025: предсказания и легкая эзотерика
Разработка креативной концепции для Черной пятницы стартует за несколько месяцев до события, ведь производство креативной кампании требует времени. В этом году MAUDAU выбрала неожиданную, но актуальную тему — предсказания и легкую эзотерику.
В турбулентные времена люди особенно стремятся узнать, что их ждет в будущем. Этот тренд команда решила использовать как креативный прием, чтобы рассказать о приятных скидках и выгодных предложениях. Центральная идея — предсказания о сумасшедших скидках на Черную пятницу в MAUDAU — проходит через все каналы коммуникации и активации.
Самая интересная часть подготовки стартует уже с 1 ноября. До начала самой распродажи на сайте MAUDAU запускается геймификация по сбору контактов, которая будет работать до 17 ноября. Это не просто промоакция — это интерактивная игра с элементами предсказаний.
Как работают скидки
Центральным героем геймификации становится волшебная прорицательница, которая предсказывает будущее и делает скидки для каждого гостя сайта. Механика проста:
Шаг 1. Гость заходит на сайт MAUDAU и видит интерактивную активацию с прорицательницей.
Шаг 2. Чтобы получить свою скидку, гость выбирает одну из четырех магических "пророкуль".
Шаг 3. После выбора система генерирует персонализированную скидку — шутливое предсказание о будущем шопинге гостя.
Шаг 4. Вместе с предсказанием гость получает промокод с дополнительной скидкой, которую можно использовать сразу на сайте.
Чтобы принять участие в геймификации, новый гость должен оставить свои контакты. Это первая стадия сбора теплых контактов перед стартом сезона распродаж. Зарегистрированные пользователи могут играть сразу.
Закулисье Черной пятницы
Геймификация выполняет сразу несколько задач:
- Сбор теплой базы контактов для email и Viber-рассылок перед Черной пятницей
- Подогрев интереса к предстоящей распродаже через игровой формат
- Предоставление мгновенной выгоды — промокоды можно использовать еще до старта основной акции
- Создание вирусного эффекта — людям нравится делиться интересными предсказаниями
Параллельно с креативной составляющей команда MAUDAU проводит интенсивную техническую подготовку.
Отдельное направление работы — это подготовка лендингов для распродажи и подбор товаров со скидками.
База контактов, собранная через геймификацию с пророкулей, используется для персонализированных рассылок:
- Участники «пророкули» получают эксклюзивные предложения и напоминания об их промокодах
- Новые пользователи — приветственные письма с топовыми категориями скидок
- Лояльные клиенты — специальные бонусы и ранний доступ к отдельным позициям
Рассылки ведутся через email и Viber, с четкой сегментацией по интересам и поведению пользователей.
С 1 по 17 ноября на сайте MAUDAU работает магическая пророкуля со скидками. Это время собрать теплые контакты, разогреть аудиторию и дать возможность гостям получить ранние скидки.
А 28 ноября, в самую Черную пятницу, стартует главная распродажа с лучшими ценами года. Акция продлится до конца ноября с волнами новых предложений, категорийными подборками и эксклюзивными бандлами для участников геймификации.
