ukenru
Эксклюзив
15:51 • 3220 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 11585 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
13:23 • 19370 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 18648 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 20298 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 27497 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22295 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21188 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18259 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 38226 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Графики отключений электроэнергии
Как MAUDAU готовится к Черной пятнице 2025: магическая прорицательница и скидковидение

Киев • УНН

 • 56 просмотра

MAUDAU начинает многоэтапную подготовку к Черной пятнице 2025, которая стартует 28 ноября. Она включает переговоры с поставщиками и креативную геймификацию с предсказаниями, которая продлится с 1 по 17 ноября.

Как MAUDAU готовится к Черной пятнице 2025: магическая прорицательница и скидковидение

Черная пятница 2025 уже не за горами — 28 ноября стартует самая ожидаемая распродажа года. Но задолго до этой даты онлайн-маркет повседневных вещей MAUDAU начинает многоэтапную подготовку, которая охватывает все — от переговоров с поставщиками до креативной геймификации с предсказаниями будущего.

Черная пятница — это не просто один день распродажи. Это целый сезон, когда онлайн-ритейл работает на максимальных оборотах, предлагая одни из самых низких цен и самых больших скидок в году. Именно поэтому подготовка в MAUDAU стартует за несколько месяцев до начала акции и ведется сразу по нескольким направлениям.

Работа с поставщиками и формирование товарного предложения

Первый и один из самых важных этапов — это переговоры с поставщиками о лучших закупочных ценах на период Черной пятницы. Команда MAUDAU тщательно отбирает товары, которые станут "героями распродажи" — позиции-магниты, генерирующие трафик и привлекающие внимание покупателей.

Эти товары получают особое внимание: их выводят на главную страницу, создают тематические подборки, добавляют заметные бейджи со скидками. Цель проста — сделать так, чтобы гости нашли самые выгодные предложения MAUDAU за несколько кликов.

Креативная концепция 2025: предсказания и легкая эзотерика

Разработка креативной концепции для Черной пятницы стартует за несколько месяцев до события, ведь производство креативной кампании требует времени. В этом году MAUDAU выбрала неожиданную, но актуальную тему — предсказания и легкую эзотерику.

В турбулентные времена люди особенно стремятся узнать, что их ждет в будущем. Этот тренд команда решила использовать как креативный прием, чтобы рассказать о приятных скидках и выгодных предложениях. Центральная идея — предсказания о сумасшедших скидках на Черную пятницу в MAUDAU — проходит через все каналы коммуникации и активации.

Самая интересная часть подготовки стартует уже с 1 ноября. До начала самой распродажи на сайте MAUDAU запускается геймификация по сбору контактов, которая будет работать до 17 ноября. Это не просто промоакция — это интерактивная игра с элементами предсказаний.

Как работают скидки

Центральным героем геймификации становится волшебная прорицательница, которая предсказывает будущее и делает скидки для каждого гостя сайта. Механика проста: 

Шаг 1. Гость заходит на сайт MAUDAU и видит интерактивную активацию с прорицательницей.

Шаг 2. Чтобы получить свою скидку, гость выбирает одну из четырех магических "пророкуль".

Шаг 3. После выбора система генерирует персонализированную скидку — шутливое предсказание о будущем шопинге гостя.

Шаг 4. Вместе с предсказанием гость получает промокод с дополнительной скидкой, которую можно использовать сразу на сайте.

Чтобы принять участие в геймификации, новый гость должен оставить свои контакты. Это первая стадия сбора теплых контактов перед стартом сезона распродаж. Зарегистрированные пользователи могут играть сразу.

Закулисье Черной пятницы 

Геймификация выполняет сразу несколько задач:

  • Сбор теплой базы контактов для email и Viber-рассылок перед Черной пятницей
    • Подогрев интереса к предстоящей распродаже через игровой формат
      • Предоставление мгновенной выгоды — промокоды можно использовать еще до старта основной акции
        • Создание вирусного эффекта — людям нравится делиться интересными предсказаниями

          Параллельно с креативной составляющей команда MAUDAU проводит интенсивную техническую подготовку.

          Отдельное направление работы — это подготовка лендингов для распродажи и подбор товаров со скидками. 

          База контактов, собранная через геймификацию с пророкулей, используется для персонализированных рассылок:

          • Участники «пророкули» получают эксклюзивные предложения и напоминания об их промокодах
            • Новые пользователи — приветственные письма с топовыми категориями скидок
              • Лояльные клиенты — специальные бонусы и ранний доступ к отдельным позициям

                Рассылки ведутся через email и Viber, с четкой сегментацией по интересам и поведению пользователей.

                С 1 по 17 ноября на сайте MAUDAU работает магическая пророкуля со скидками. Это время собрать теплые контакты, разогреть аудиторию и дать возможность гостям получить ранние скидки.

                А 28 ноября, в самую Черную пятницу, стартует главная распродажа с лучшими ценами года. Акция продлится до конца ноября с волнами новых предложений, категорийными подборками и эксклюзивными бандлами для участников геймификации.

                Как MAUDAU готовится к Черной пятнице 2025: магическая пророкуля и скидки

