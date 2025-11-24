$42.270.11
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9526 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16085 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 18057 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13876 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12652 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10982 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9230 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10272 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11256 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Эксклюзивы
В США ожидают рекордные толпы на Черную пятницу, но покупатели тратят меньше из-за высоких цен – Reuters

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Черная пятница 2025 года в США ожидает рекордное количество покупателей, однако их расходы уменьшатся из-за меньшего количества выгодных скидок и общего подорожания товаров. Продажи в ноябре-декабре могут превысить 1 триллион долларов, но темпы роста будут ниже прошлогодних.

В США ожидают рекордные толпы на Черную пятницу, но покупатели тратят меньше из-за высоких цен – Reuters

В этом году Черная пятница может стать рекордной по количеству покупателей в США, однако расходы американцев, по прогнозам, сократятся. Причина – меньшее количество выгодных скидок и общее подорожание товаров. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Национальная федерация розничной торговли США ожидает, что в течение пяти дней – от Дня благодарения до Киберпонедельника – в магазинах побывает 186,9 млн покупателей, что превышает прошлогодний показатель в 183,4 млн. Но несмотря на рекордное количество посетителей, рост продаж в конце года может замедлиться.

Покупатели все острее ощущают повышение цен. 

В торговых центрах, кажется, все намного дороже 

– говорит жительница Нью-Йорка Кейт Саннер, которая управляет онлайн-агрегатором объявлений о подержанных вещах. 

В прошлом году она потратила около 500 долларов на подарки, но в этом году планирует сократить бюджет до 300 долларов, отказавшись от массовых скидок в пользу точечных покупок.

В этом году День благодарения приходится на 27 ноября – это дает ритейлерам дополнительный день в сезоне, который обычно приносит треть годовой прибыли. Крупные сети начали акции заблаговременно: Walmart запустил распродажу 14 ноября в три этапа до 1 декабря, Amazon открыл неделю скидок в четверг, а Macy’s создал отдельный портал для Черной пятницы.

По прогнозам NRF, продажи в ноябре–декабре – как в физических магазинах, так и онлайн – впервые могут превысить 1 триллион долларов, увеличившись на 3,7–4,2%. Но эти темпы будут ниже прошлогодних 4,8%, что указывает на заметное охлаждение потребительской активности несмотря на рекордный трафик в магазинах.

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Тренд
Amazon
Reuters
Нью-Йорк
Соединённые Штаты