В США ожидают рекордные толпы на Черную пятницу, но покупатели тратят меньше из-за высоких цен – Reuters

В этом году Черная пятница может стать рекордной по количеству покупателей в США, однако расходы американцев, по прогнозам, сократятся. Причина – меньшее количество выгодных скидок и общее подорожание товаров. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Национальная федерация розничной торговли США ожидает, что в течение пяти дней – от Дня благодарения до Киберпонедельника – в магазинах побывает 186,9 млн покупателей, что превышает прошлогодний показатель в 183,4 млн. Но несмотря на рекордное количество посетителей, рост продаж в конце года может замедлиться.

Покупатели все острее ощущают повышение цен.

В торговых центрах, кажется, все намного дороже – говорит жительница Нью-Йорка Кейт Саннер, которая управляет онлайн-агрегатором объявлений о подержанных вещах.

В прошлом году она потратила около 500 долларов на подарки, но в этом году планирует сократить бюджет до 300 долларов, отказавшись от массовых скидок в пользу точечных покупок.

В этом году День благодарения приходится на 27 ноября – это дает ритейлерам дополнительный день в сезоне, который обычно приносит треть годовой прибыли. Крупные сети начали акции заблаговременно: Walmart запустил распродажу 14 ноября в три этапа до 1 декабря, Amazon открыл неделю скидок в четверг, а Macy’s создал отдельный портал для Черной пятницы.

По прогнозам NRF, продажи в ноябре–декабре – как в физических магазинах, так и онлайн – впервые могут превысить 1 триллион долларов, увеличившись на 3,7–4,2%. Но эти темпы будут ниже прошлогодних 4,8%, что указывает на заметное охлаждение потребительской активности несмотря на рекордный трафик в магазинах.

