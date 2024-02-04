У США анонсували подальші удари по об'єктах хуситів на Близькому Сході

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що продовжуються удари по "підтримуваних Іраном" групах хуситів на Близькому Сході. Про це він сказав американському елеканалу CBS News, інформує УНН.

Те, що сталося в п'ятницю, було початком, а не кінцем нашої відповіді, і що буде зроблено ще кроки, деякі видимі, деякі, можливо, невидимі, все в спробі послати дуже чіткий сигнал, що коли на американські сили нападають, коли американці гинуть, ми відповідатимемо, і ми відповідатимемо рішуче. Я б не назвав це якоюсь відкритою військовою кампанією. У нас є концепція того, як ми маємо намір реагувати - зазначив Салліван.

Він також наголосив, що Іран стоїть за групами ополченців і має на них вплив.

Доповнення

Наприкінці січня після удару безпілотника по американській базі на кордоні Йорданії та Сирії загинули троє солдатів армії США.

У ніч на 3 лютого Велика Британія здійснила третю спільну зі США серію ударів по території Ємену, в якій було залучено понад 20 винищувачів.

Як повідомляє DW, 5 лютого Радбез ООН збереться в Нью-Йорку на екстрене засідання на прохання росії у зв'язку з авіаударами США по підтримуваних Іраном угрупованнях у Сирії та Іраку.