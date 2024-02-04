В США анонсировали дальнейшие удары по объектам хуситов на Ближнем Востоке

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что продолжаются удары по "поддерживаемым Ираном" группам хуситов на Ближнем Востоке. Об этом он сказал американскому элеканалу CBS News, информирует УНН.

То, что произошло в пятницу, было началом, а не концом нашего ответа, и что будут предприняты еще шаги, некоторые видимые, некоторые, возможно, невидимые, все в попытке послать очень четкий сигнал, что когда на американские силы нападают, когда американцы гибнут, мы будем отвечать, и мы будем отвечать решительно. Я бы не назвал это какой-то открытой военной кампанией. У нас есть концепция того, как мы намерены реагировать