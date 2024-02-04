В США анонсировали дальнейшие удары по объектам хуситов на Ближнем Востоке
Киев • УНН
США объявили о нанесении новых ударов по объектам хуситов на Ближнем Востоке в ответ на атаки на американские войска.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что продолжаются удары по "поддерживаемым Ираном" группам хуситов на Ближнем Востоке. Об этом он сказал американскому элеканалу CBS News, информирует УНН.
То, что произошло в пятницу, было началом, а не концом нашего ответа, и что будут предприняты еще шаги, некоторые видимые, некоторые, возможно, невидимые, все в попытке послать очень четкий сигнал, что когда на американские силы нападают, когда американцы гибнут, мы будем отвечать, и мы будем отвечать решительно. Я бы не назвал это какой-то открытой военной кампанией. У нас есть концепция того, как мы намерены реагировать
Он также подчеркнул, что Иран стоит за группами ополченцев и имеет на них влияние.
Дополнение
В конце января после удара беспилотника по американской базе на границе Иордании и Сирии погибли трое солдат армии США.
В ночь на 3 февраля Великобритания осуществила третью совместную с США серию ударов по территории Йемена, в которой было задействовано более 20 истребителей.
Как сообщает DW, 5 февраля Совбез ООН соберется в Нью-Йорке на экстренное заседание по просьбе России в связи с авиаударами США по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии и Ираке.