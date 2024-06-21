У серпні почне діяти новий механізм ціноутворення експортної сільгосппродукції в ЄС - заступник міністра

Нові правила, що забороняють експорт сільськогосподарської продукції в ЄС, зокрема зерна, за цінами нижче офіційно встановлених мінімальних, почнуть діяти не раніше серпня. Про це повідомив заступник міністра сільського господарства України Михайло Соколов, пише УНН.

"Я не очікую, що це станеться раніше серпня", - заявив Соколов на онлайн-зустрічі з аналітиками і трейдерами, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Кабінет міністрів України розробив розрахунки щодо встановлення мінімальних експортних цін на деякі сільськогосподарські товари для збільшення доходів. Нові правила будуть застосовуватися до поставок пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, соєвих бобів, ріпаку та деяких інших сільгосптоварів.

Тепер мінімально допустимі експортні ціни розраховуватимуться на основі даних Державної митної служби, з урахуванням умов поставки за попередній місяць та із застосуванням 10% знижки.

За словами Соколова, для того, щоб нові правила запрацювали, необхідно ще ухвалити низку урядових документів.

Журналісти акцентують увагу на тому, що після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну і перебоїв з поставками української агропродукції, деякі види сільськогосподарської продукції України закуповуються за готівку всередині країни, а експорт здійснюється за штучно заниженими цінами, щоб уникнути податків.

Додамо

Раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних проваджень, що стосуються "сірого" експорту зерна. За даними правоохоронців, найпоширенішою схемою такого ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень є купівля зерна, яке не має документів про походження, за готівку та подальше його вивезення за кордон за допомогою риквізитів "ризикових" або підставних компаній.

Одним з найяскравіших прикладів "сірого" експорту є кримінальні справи, які стосуються "сірого" експорту із зернового терміналу "Олімпекс" у 2021-2023 роках, коли ним активно управляли одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко.

Зокрема, у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язаних з агрохолдингом GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" і підприємство "Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити" ризикових " підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Окрім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" - яке теж підконтрольне Грозі і Науменко.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, – а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Окрім того, усі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Тільки в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози і Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", яке належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО ввела санкції в 2021 році і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі і Науменку компанія "Аттолло Гранум".

Наразі вказане кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує компанія Грози і Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Окрім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСЕ" і "АГРОТРАНС-ГРУП". З їх допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових і олійних в 2023 році.

Окрім того, детективи БЕБ вважають, що злочинна діяльність, пов'язана з ухиленням від сплати податків шляхом "сірого" експорту зернових, на терміналі "Олімпекс" триває.