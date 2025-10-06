$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 13750 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 30055 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 29631 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 32985 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 62647 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 30332 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37375 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64894 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76681 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91990 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
У рф не було б жодної ракети й більшості дронів, якби вона не могла купувати компоненти західного виробництва - Зеленський

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія не мала б ракет і дронів без західних компонентів, що завдають шкоди енергетиці. Він наголосив на необхідності перекрити постачання критичних компонентів для зменшення російської загрози.

У рф не було б жодної ракети й більшості дронів, якби вона не могла купувати компоненти західного виробництва - Зеленський

У росії не було б жодної ракети й більшості дронів, а відповідно – і суттєвої шкоди українській енергетиці, якби рф не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва саме для ракет і "шахедів". На цьому під час вечірнього відеозвернення наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

... якщо відповідні країни перекриють відверто ганебні схеми постачання в росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів, російська загроза стане значно, значно меншою. путін не вміє воювати без терору. І не було б у росії жодної ракети й більшості дронів, а відповідно – і суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва саме для ракет і "шахедів", також – компоненти та станки з Південної Кореї, Японії, Китаю і Тайваню 

- заявив Зеленський.

За його словами, досі, на жаль, багато європейського та американського постачання критичних компонентів у росію.

І це не той чи інший десяток компонентів, це сотні, сотні тисяч компонентів, суто комерційне постачання. Це все має прямим наслідком те, що росіяни тероризують нашу країну, погрожують іще іншим країнам, поводяться просто підло й відмовляються від миру. Є конкретні речі, на які треба тиснути. І робимо все, щоб тиск спрацював. Світ має силу, щоб зупинити терор – будь-який терор. І росія не виняток 

- резюмував Зеленський.

Дав чіткі завдання щодо електрики та додаткового обладнання на зиму: Зеленський провів енергетичну Ставку06.10.25, 20:57 • 1832 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Володимир Путін
Тайвань
Південна Корея
Китай
Японія
Володимир Зеленський
Україна