У рф не було б жодної ракети й більшості дронів, якби вона не могла купувати компоненти західного виробництва - Зеленський

У росії не було б жодної ракети й більшості дронів, а відповідно – і суттєвої шкоди українській енергетиці, якби рф не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва саме для ракет і "шахедів". На цьому під час вечірнього відеозвернення наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

... якщо відповідні країни перекриють відверто ганебні схеми постачання в росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів, російська загроза стане значно, значно меншою. путін не вміє воювати без терору. І не було б у росії жодної ракети й більшості дронів, а відповідно – і суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва саме для ракет і "шахедів", також – компоненти та станки з Південної Кореї, Японії, Китаю і Тайваню

За його словами, досі, на жаль, багато європейського та американського постачання критичних компонентів у росію.

І це не той чи інший десяток компонентів, це сотні, сотні тисяч компонентів, суто комерційне постачання. Це все має прямим наслідком те, що росіяни тероризують нашу країну, погрожують іще іншим країнам, поводяться просто підло й відмовляються від миру. Є конкретні речі, на які треба тиснути. І робимо все, щоб тиск спрацював. Світ має силу, щоб зупинити терор – будь-який терор. І росія не виняток