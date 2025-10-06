$41.230.05
У рф не было бы ни одной ракеты и большинства дронов, если бы она не могла покупать компоненты западного производства - Зеленский

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Президент Зеленский заявил, что у россии не было бы ракет и дронов без западных компонентов, наносящих ущерб энергетике. Он подчеркнул необходимость перекрыть поставки критических компонентов для уменьшения российской угрозы.

У рф не было бы ни одной ракеты и большинства дронов, если бы она не могла покупать компоненты западного производства - Зеленский

У россии не было бы ни одной ракеты и большинства дронов, а соответственно – и существенного ущерба украинской энергетике, если бы рф не могла покупать или любым другим образом завозить компоненты западного производства именно для ракет и "шахедов". Это во время вечернего видеообращения подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

... если соответствующие страны перекроют откровенно позорные схемы поставок в россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно, значительно меньше. путин не умеет воевать без террора. И не было бы у россии ни одной ракеты и большинства дронов, а соответственно – и существенного ущерба нашей энергетике, если бы россия не могла покупать или любым другим образом завозить компоненты западного производства именно для ракет и "шахедов", также – компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня 

- заявил Зеленский.

По его словам, до сих пор, к сожалению, много европейских и американских поставок критических компонентов в россию.

И это не тот или иной десяток компонентов, это сотни, сотни тысяч компонентов, сугубо коммерческие поставки. Это все имеет прямым следствием то, что россияне терроризируют нашу страну, угрожают еще другим странам, ведут себя просто подло и отказываются от мира. Есть конкретные вещи, на которые нужно давить. И делаем все, чтобы давление сработало. Мир имеет силу, чтобы остановить террор – любой террор. И россия не исключение 

- резюмировал Зеленский.

Дал четкие задачи по электричеству и дополнительному оборудованию на зиму: Зеленский провел энергетическую Ставку06.10.25, 20:57 • 1758 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Владимир Путин
Тайвань
Южная Корея
Китай
Япония
Владимир Зеленский
Украина