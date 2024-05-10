У Повітряних силах назвали напрямки нічної атаки рф

Цієї ночі російські війська запускали дрони на південь на вдарили зенітними ракетами по Харкову, повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, пише УНН.

У Повітряних Силах підтвердили збиття 10 ударних дронів росіян

Цієї ночі ми бачили, звичайно, уже класичний турбуючий вогонь - 10 БПЛА,.. усі вони були ліквідовані... були знищені на півдні, зокрема, рухалися на Миколаївщину, Херсонщину, там їх ліквідували. Окрім того, ворог застосовував 2 зенітні ракети типу С-300, С-400, по Харкову... бив по цивільній інфраструктурі