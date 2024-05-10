В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

Этой ночью российские войска запускали дроны на юг на ударили зенитными ракетами по Харькову, сообщил в пятницу в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, пишет УНН.

В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

Этой ночью мы видели, конечно, уже классический беспокоящий огонь - 10 БПЛА,... все они были ликвидированы... были уничтожены на юге, в частности, двигались на Николаевщину, Херсонщину, там их ликвидировали. Кроме того, враг применял 2 зенитные ракеты типа С-300, С-400, по Харькову... бил по гражданской инфраструктуре - сказал Евлаш.

В целом, по его словам, ситуация остается стабильной, Воздушные силы выполняют задачи по назначению.

Харьковщина: рф ночью ударила по Харькову, из-за обстрелов за сутки один погибший, четверо пострадавших, в том числе - ребенок