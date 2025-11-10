У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці
Київ • УНН
Під час урочистої церемонії закриття 9 листопада були озвучені лауреати ювілейного, десятого фестивалю.
9 листопада у столиці Польщі Варшаві відбулася урочиста церемонія Гала-закриття Ukraina! Festiwal Filmowy, під час якої назвали лауреатів ювілейного, десятого фестивалю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне агентство України з питань кіно.
Деталі
Головним призером став фільм "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної. Дану стрічку було відзначено "за делікатність, глибину і точність, за віру в чутливість глядача і вміння передавати великі емоції через дрібниці".
Найкращим документальним фільмом за підсумками фестивалю став "Пісні землі, що повільно горить" режисерки Ольги Журби. Цей фільм визнано "винятковим соціальним есеєм, що поєднує біль війни та красу світу".
Відзнаку журі документального конкурсу отримала стрічка "З любов’ю з фронту" режисерки Аліси Коваленко.
Також нагороду у рамках конкурсу короткометражних фільмів отримали:
- «Кордон» режисерки Марії Маргель - за глибоку і зворушливу історію матері та силу її духу;
- «Життя починається» режисера Олексія Тараненка - за зворушливий образ чоловіка, беззахисного перед війною.
Приз глядацьких симпатій отримав фільм "Ти - Космос" режисера Павла Острікова, який також був відзначений журі.
Найкращим документальним фільмом за версією глядачів стала стрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.
