У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці

19:55 • 10622 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26913 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35152 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52526 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33958 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50499 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41492 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22954 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24862 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26291 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18726 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11280 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17576 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9588 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6106 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 52528 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45920 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
11 листопада, 12:30 • 41494 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94168 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6122 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30030 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35294 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60997 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136988 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці

Київ • УНН

 • 60998 перегляди

Під час урочистої церемонії закриття 9 листопада були озвучені лауреати ювілейного, десятого фестивалю.

9 листопада у столиці Польщі Варшаві відбулася урочиста церемонія Гала-закриття Ukraina! Festiwal Filmowy, під час якої назвали лауреатів ювілейного, десятого фестивалю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне агентство України з питань кіно.

Деталі

Головним призером став фільм "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної. Дану стрічку було відзначено "за делікатність, глибину і точність, за віру в чутливість глядача і вміння передавати великі емоції через дрібниці".

Найкращим документальним фільмом за підсумками фестивалю став "Пісні землі, що повільно горить" режисерки Ольги Журби. Цей фільм визнано "винятковим соціальним есеєм, що поєднує біль війни та красу світу".

Відзнаку журі документального конкурсу отримала стрічка "З любов’ю з фронту" режисерки Аліси Коваленко.

Також нагороду у рамках конкурсу короткометражних фільмів отримали:

  • «Кордон» режисерки Марії Маргель - за глибоку і зворушливу історію матері та силу її духу;
    • «Життя починається» режисера Олексія Тараненка - за зворушливий образ чоловіка, беззахисного перед війною.

      Приз глядацьких симпатій отримав фільм "Ти - Космос" режисера Павла Острікова, який також був відзначений журі.

      Найкращим документальним фільмом за версією глядачів стала стрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.

      Український фільм про бойових медикинь "Куба&Аляска" здобув історичну нагороду на Римському кінофестивалі27.10.25, 14:14 • 4854 перегляди

      Євген Устименко

