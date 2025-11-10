В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победители
Киев • УНН
Во время торжественной церемонии закрытия 9 ноября были озвучены лауреаты юбилейного, десятого фестиваля.
9 ноября в столице Польши Варшаве состоялась торжественная церемония Гала-закрытия Ukraina! Festiwal Filmowy, во время которой назвали лауреатов юбилейного, десятого фестиваля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Детали
Главным призером стал фильм "Медовый месяц" режиссера Жанны Озирной. Данная лента была отмечена "за деликатность, глубину и точность, за веру в чувствительность зрителя и умение передавать большие эмоции через мелочи".
Лучшим документальным фильмом по итогам фестиваля стал "Песни медленно горящей земли" режиссера Ольги Журбы. Этот фильм признан "исключительным социальным эссе, объединяющим боль войны и красоту мира".
Награду жюри документального конкурса получила лента "С любовью с фронта" режиссера Алисы Коваленко.
Также награду в рамках конкурса короткометражных фильмов получили:
- «Граница» режиссера Марии Маргель - за глубокую и трогательную историю матери и силу ее духа;
- «Жизнь начинается» режиссера Алексея Тараненко - за трогательный образ мужчины, беззащитного перед войной.
Приз зрительских симпатий получил фильм "Ты - Космос" режиссера Павла Острикова, который также был отмечен жюри.
Лучшим документальным фильмом по версии зрителей стала лента "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова.
