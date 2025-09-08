У Польщі біля кордону з білоруссю виявили уламки невідомого літаючого об'єкта

$41.350.00
48.160.03
ukenru
06:26 • 2146 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 11911 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 26653 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 51592 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 68752 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 77010 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 113853 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 95975 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54159 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58332 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
83%
755мм
Популярнi новини
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto7 вересня, 21:49 • 19111 перегляди
Через обстріл критичної інфраструктури знеструмлено 20 населених пунктів на Чернігівщині 7 вересня, 22:10 • 5000 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 7 вересня, 23:20 • 13705 перегляди
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони8 вересня, 00:00 • 6312 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ01:49 • 8920 перегляди
Публікації
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 2314 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 4498 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 113850 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 95973 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 88696 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Європа
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 478 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 20079 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 25326 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 57457 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 113820 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Brent
MIM-104 Patriot
The Washington Post

У Польщі біля кордону з білоруссю виявили уламки невідомого літаючого об'єкта

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У Люблінському воєводстві Польщі, поблизу Тересполя, знайдено залишки невідомого літального апарата. Правоохоронці оточили територію, небезпеки для місцевих жителів немає.

У Польщі біля кордону з білоруссю виявили уламки невідомого літаючого об'єкта

У Люблінському воєводстві Польщі зафіксували черговий інцидент із падінням літаючого об’єкта. Поблизу прикордонного переходу в Тересполі, неподалік міста Полатиче, правоохоронці виявили залишки невідомого літального апарата. Про це повідомляє RFM24 з посиланням на місцевих правоохоронців, пише УНН.

Деталі

Як повідомила поліція з Бяли-Подляської, у неділю ввечері, незадовго до 22:00, на гарячу лінію чергового надійшло повідомлення від співробітників прикордонної служби про підозрілу знахідку. На місці події були виявлені уламки, які попередньо класифікували як "залишки непізнаного літаючого об’єкта".

Правоохоронці одразу оточили територію та поінформували всі відповідні служби. До інциденту залучили й районну прокуратуру в Бялій Підлясці, яка координує подальші дії. Нині місце виявлення об’єкта перебуває під охороною поліції.

У Празі розбився приватний літак: є загиблі07.09.25, 23:54 • 2870 переглядiв

За словами представників служб безпеки, знахідка не становить небезпеки для місцевих жителів, і жодних постраждалих унаслідок події немає. Польська влада поки що не повідомляє деталей щодо походження предмета чи його можливого призначення.

Фахівці не виключають, що йдеться про уламки безпілотника або іншого технічного засобу, проте остаточні висновки мають надати експерти.

Нагадаємо

7 вересня у селі Майдан-Селець, що у Польщі, розбився невідомий об'єкт, імовірно, дрон контрабандистів. Постраждалих немає, об'єкт не має військових характеристик, триває розслідування.

4 вересня два безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі, але не становили загрози, тому їх не збили. Це сталося на тлі масованих атак рф по Україні.

7 вересня Польща задіяла авіацію під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Україну. Один російський безпілотник залетів на територію Польщі та зник.

Степан Гафтко

Новини СвітуПодії
Державний кордон України
Білорусь
Україна
Безпілотний літальний апарат
Польща