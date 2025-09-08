У Польщі біля кордону з білоруссю виявили уламки невідомого літаючого об'єкта
Київ • УНН
У Люблінському воєводстві Польщі, поблизу Тересполя, знайдено залишки невідомого літального апарата. Правоохоронці оточили територію, небезпеки для місцевих жителів немає.
У Люблінському воєводстві Польщі зафіксували черговий інцидент із падінням літаючого об’єкта. Поблизу прикордонного переходу в Тересполі, неподалік міста Полатиче, правоохоронці виявили залишки невідомого літального апарата. Про це повідомляє RFM24 з посиланням на місцевих правоохоронців, пише УНН.
Деталі
Як повідомила поліція з Бяли-Подляської, у неділю ввечері, незадовго до 22:00, на гарячу лінію чергового надійшло повідомлення від співробітників прикордонної служби про підозрілу знахідку. На місці події були виявлені уламки, які попередньо класифікували як "залишки непізнаного літаючого об’єкта".
Правоохоронці одразу оточили територію та поінформували всі відповідні служби. До інциденту залучили й районну прокуратуру в Бялій Підлясці, яка координує подальші дії. Нині місце виявлення об’єкта перебуває під охороною поліції.
За словами представників служб безпеки, знахідка не становить небезпеки для місцевих жителів, і жодних постраждалих унаслідок події немає. Польська влада поки що не повідомляє деталей щодо походження предмета чи його можливого призначення.
Фахівці не виключають, що йдеться про уламки безпілотника або іншого технічного засобу, проте остаточні висновки мають надати експерти.
Нагадаємо
7 вересня у селі Майдан-Селець, що у Польщі, розбився невідомий об'єкт, імовірно, дрон контрабандистів. Постраждалих немає, об'єкт не має військових характеристик, триває розслідування.
4 вересня два безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі, але не становили загрози, тому їх не збили. Це сталося на тлі масованих атак рф по Україні.
7 вересня Польща задіяла авіацію під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Україну. Один російський безпілотник залетів на територію Польщі та зник.