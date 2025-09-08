В Польше у границы с Беларусью обнаружили обломки неизвестного летающего объекта
Киев • УНН
В Люблинском воеводстве Польши, вблизи Тересполя, найдены остатки неизвестного летательного аппарата. Правоохранители оцепили территорию, опасности для местных жителей нет.
В Люблинском воеводстве Польши зафиксирован очередной инцидент с падением летающего объекта. Вблизи пограничного перехода в Тересполе, недалеко от города Полатыче, правоохранители обнаружили остатки неизвестного летательного аппарата. Об этом сообщает RFM24 со ссылкой на местных правоохранителей, пишет УНН.
Детали
Как сообщила полиция из Бялы-Подляской, в воскресенье вечером, незадолго до 22:00, на горячую линию дежурного поступило сообщение от сотрудников пограничной службы о подозрительной находке. На месте происшествия были обнаружены обломки, которые предварительно классифицировали как "остатки неопознанного летающего объекта".
Правоохранители сразу оцепили территорию и проинформировали все соответствующие службы. К инциденту привлекли и районную прокуратуру в Бялой Подляске, которая координирует дальнейшие действия. Сейчас место обнаружения объекта находится под охраной полиции.
По словам представителей служб безопасности, находка не представляет опасности для местных жителей, и никаких пострадавших в результате происшествия нет. Польские власти пока не сообщают деталей относительно происхождения предмета или его возможного назначения.
Специалисты не исключают, что речь идет об обломках беспилотника или другого технического средства, однако окончательные выводы должны предоставить эксперты.
Напомним
7 сентября в селе Майдан-Селец, что в Польше, разбился неизвестный объект, вероятно, дрон контрабандистов. Пострадавших нет, объект не имеет военных характеристик, продолжается расследование.
4 сентября два беспилотника вошли в воздушное пространство Польши, но не представляли угрозы, поэтому их не сбили. Это произошло на фоне массированных атак РФ по Украине.
7 сентября Польша задействовала авиацию во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину. Один российский беспилотник залетел на территорию Польши и исчез.