06:26 • 3830 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 13527 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 28213 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 53062 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 70011 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 77460 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 115190 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 97070 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54264 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58452 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
В Польше у границы с Беларусью обнаружили обломки неизвестного летающего объекта

Киев • УНН

 • 836 просмотра

В Люблинском воеводстве Польши, вблизи Тересполя, найдены остатки неизвестного летательного аппарата. Правоохранители оцепили территорию, опасности для местных жителей нет.

В Польше у границы с Беларусью обнаружили обломки неизвестного летающего объекта

В Люблинском воеводстве Польши зафиксирован очередной инцидент с падением летающего объекта. Вблизи пограничного перехода в Тересполе, недалеко от города Полатыче, правоохранители обнаружили остатки неизвестного летательного аппарата. Об этом сообщает RFM24 со ссылкой на местных правоохранителей, пишет УНН.

Детали

Как сообщила полиция из Бялы-Подляской, в воскресенье вечером, незадолго до 22:00, на горячую линию дежурного поступило сообщение от сотрудников пограничной службы о подозрительной находке. На месте происшествия были обнаружены обломки, которые предварительно классифицировали как "остатки неопознанного летающего объекта".

Правоохранители сразу оцепили территорию и проинформировали все соответствующие службы. К инциденту привлекли и районную прокуратуру в Бялой Подляске, которая координирует дальнейшие действия. Сейчас место обнаружения объекта находится под охраной полиции.

В Праге разбился частный самолет: есть погибшие07.09.25, 23:54 • 2956 просмотров

По словам представителей служб безопасности, находка не представляет опасности для местных жителей, и никаких пострадавших в результате происшествия нет. Польские власти пока не сообщают деталей относительно происхождения предмета или его возможного назначения.

Специалисты не исключают, что речь идет об обломках беспилотника или другого технического средства, однако окончательные выводы должны предоставить эксперты.

Напомним

7 сентября в селе Майдан-Селец, что в Польше, разбился неизвестный объект, вероятно, дрон контрабандистов. Пострадавших нет, объект не имеет военных характеристик, продолжается расследование.

4 сентября два беспилотника вошли в воздушное пространство Польши, но не представляли угрозы, поэтому их не сбили. Это произошло на фоне массированных атак РФ по Украине.

7 сентября Польша задействовала авиацию во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину. Один российский беспилотник залетел на территорию Польши и исчез.

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
Государственная граница Украины
Беларусь
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Польша