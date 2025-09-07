В Праге разбился частный самолет: есть погибшие
Небольшой частный самолет разбился в лесном массиве в Праге, погибли мужчина 1979 года рождения и женщина 1953 года рождения. Пилот заметил технические проблемы вскоре после взлета.
Небольшой частный самолет разбился в лесном массиве в пражском районе Летняны. В результате аварии погибли мужчина и женщина. Об этом информирует УНН со ссылкой на чешскую полицию в социальной сети X, CNN Prima News.
Отмечается, что вскоре после взлета пилот заметил технические проблемы, но при попытке вернуться на аэродром самолет потерпел крушение.
Небольшой частный самолет упал в лес, к сожалению, два человека не выжили
Позже он добавил, что в результате катастрофы не выжили женщина 1953 года рождения и мужчина 1979 года рождения.
Пражская служба спасения направила на место экипаж спасателей, врача, инспектора и авиационных спасателей.
Во время падения самолета в лесопарке никто больше не пострадал и не был в опасности.
Аварию будет расследовать Управление гражданской авиации в сотрудничестве с криминалистами.
