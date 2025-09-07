В Праге разбился частный самолет: есть погибшие

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 8180 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 21976 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 35442 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 53927 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 68362 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 100255 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 83711 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52790 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56944 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 79265 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.1м/с
68%
756мм
Популярные новости
Свириденко показала последствия утренней атаки рф на здание КабминаPhoto7 сентября, 12:22 • 7196 просмотра
Макрон отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину7 сентября, 13:58 • 5662 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление7 сентября, 14:10 • 10011 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы7 сентября, 14:53 • 13334 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню16:35 • 8220 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 100254 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 83710 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 79265 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 58215 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 80124 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Кременчуг
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 14748 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 20590 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 53128 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 108581 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 50167 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

В Праге разбился частный самолет: есть погибшие

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Небольшой частный самолет разбился в лесном массиве в Праге, погибли мужчина 1979 года рождения и женщина 1953 года рождения. Пилот заметил технические проблемы вскоре после взлета.

В Праге разбился частный самолет: есть погибшие

Небольшой частный самолет разбился в лесном массиве в пражском районе Летняны. В результате аварии погибли мужчина и женщина. Об этом информирует УНН со ссылкой на чешскую полицию в социальной сети X, CNN Prima News.

Детали

Отмечается, что вскоре после взлета пилот заметил технические проблемы, но при попытке вернуться на аэродром самолет потерпел крушение.

Небольшой частный самолет упал в лес, к сожалению, два человека не выжили

- сообщил CNN Prima News представитель полиции.

Позже он добавил, что в результате катастрофы не выжили женщина 1953 года рождения и мужчина 1979 года рождения.

Пражская служба спасения направила на место экипаж спасателей, врача, инспектора и авиационных спасателей.

Во время падения самолета в лесопарке никто больше не пострадал и не был в опасности. 

Аварию будет расследовать Управление гражданской авиации в сотрудничестве с криминалистами.

В Польше разбился самолет F-16 во время подготовки к авиашоу, пилот погиб28.08.25, 20:52 • 8570 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Прага