У Празі розбився приватний літак: є загиблі
Київ • УНН
Невеликий приватний літак розбився в лісовому масиві в Празі, загинули чоловік 1979 року народження та жінка 1953 року народження. Пілот помітив технічні проблеми незабаром після зльоту.
Невеликий приватний літак розбився в лісовому масиві в празькому районі Летняни. Внаслідок аварії загинули чоловік і жінка. Про це інформує УНН з посиланням на чеську поліцію в соціальній мережі X, CNN Prima News.
Деталі
Зазначається, що незабаром після зльоту пілот помітив технічні проблеми, але під час спроби повернутися на летовище літак зазнав аварії.
Невеликий приватний літак упав у ліс, на жаль, двоє людей не вижили
Пізніше він додав, що внаслідок катастрофи не вижили жінка 1953 року народження та чоловік 1979 року народження.
Празька служба порятунку направила на місце екіпаж рятувальників, лікаря, інспектора та авіаційних рятувальників.
Під час падіння літака в лісопарку ніхто більше не постраждав і не був у небезпеці.
Аварію розслідуватиме Управління цивільної авіації у співпраці з криміналістами.
У Польщі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу, пілот загинув 28.08.25, 20:52 • 8570 переглядiв