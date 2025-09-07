Під час масованої атаки Польща підіймала у небо свою авіацію
Київ • УНН
Польща задіяла авіацію під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Україну. Один російський безпілотник залетів на територію Польщі та зник.
Під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки рф на Україну Польща підіймала власну авіацію. Водночас українські моніторингові системи фіксували, що один із ворожих безпілотників залетів на територію Польщі й зник.
Про його збиття не повідомлялося, пише УНН із посиланням на повідомлення Оперативного командування Збройних Сил Польщі та моніторингові групи.
Деталі
Увага, в ніч з 6 на 7 вересня 2025 року російська федерація завдає масованих ударів по об’єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки повітряного простору Польщі оперативний командувач Збройних сил розпочав усі необхідні процедури. У нашому просторі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого ступеня готовності
Як повідомляють українські моніторингові канали, близько першої ночі, російський БпЛА залетів на територію Польщі з боку Волині та летів курсом на місто Замосць Люблінського воєводства. Орієнтовно за 40 хвилин зафіксували роботу польської авіації в тому районі. Про збиття польські Збройні сили не повідомляли.
Доповнення
В Україні триває ліквідація наслідків російських ударів, зафіксовано понад 800 дронів та 13 ракет. У Києві двоє загиблих, серед них дитина, пошкоджено будівлю Кабміну.
