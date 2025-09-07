Під час масованої атаки Польща підіймала у небо свою авіацію

$41.350.00
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 13644 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 36401 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 54513 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 80046 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 69782 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 49543 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 53806 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 69919 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36616 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Популярнi новини
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36 • 22157 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)7 вересня, 01:43 • 21927 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко7 вересня, 01:55 • 15507 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43 • 17171 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні7 вересня, 03:40 • 16017 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 80046 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 69782 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 69919 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 49339 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 72083 перегляди
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 1026 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 15678 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 48711 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 102995 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 46117 перегляди
Під час масованої атаки Польща підіймала у небо свою авіацію

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Польща задіяла авіацію під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Україну. Один російський безпілотник залетів на територію Польщі та зник.

Під час масованої атаки Польща підіймала у небо свою авіацію

Під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки рф на Україну Польща підіймала власну авіацію. Водночас українські моніторингові системи фіксували, що один із ворожих безпілотників залетів на територію Польщі й зник.

Про його збиття не повідомлялося, пише УНН із посиланням на повідомлення Оперативного командування Збройних Сил Польщі та моніторингові групи.

Деталі

Увага, в ніч з 6 на 7 вересня 2025 року російська федерація завдає масованих ударів по об’єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки повітряного простору Польщі оперативний командувач Збройних сил розпочав усі необхідні процедури. У нашому просторі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого ступеня готовності

- написали в Збройних Сила Польщі.

Як повідомляють українські моніторингові канали, близько першої ночі, російський БпЛА залетів на територію Польщі з боку Волині та летів курсом на місто Замосць Люблінського воєводства. Орієнтовно за 40 хвилин зафіксували роботу польської авіації в тому районі. Про збиття польські Збройні сили не повідомляли.

Доповнення

  В Україні триває ліквідація наслідків російських ударів, зафіксовано понад 800 дронів та 13 ракет. У Києві двоє загиблих, серед них дитина, пошкоджено будівлю Кабміну.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Україна
Київ
Польща