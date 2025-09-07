Во время массированной российской атаки Польша поднимала в небо свою авиацию
Польша задействовала авиацию во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину. Один российский беспилотник залетел на территорию Польши и исчез.
Во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину Польша поднимала собственную авиацию. В то же время украинские мониторинговые системы фиксировали, что один из вражеских беспилотников залетел на территорию Польши и исчез.
О его сбитии не сообщалось, пишет УНН со ссылкой на сообщение Оперативного командования Вооруженных Сил Польши и мониторинговые группы.
Внимание, в ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Российская Федерация наносит массированные удары по объектам, расположенным на территории Украины. В целях обеспечения безопасности воздушного пространства Польши оперативный командующий Вооруженных сил начал все необходимые процедуры. В нашем пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшей степени готовности
Как сообщают украинские мониторинговые каналы, около часа ночи российский БпЛА залетел на территорию Польши со стороны Волыни и летел курсом на город Замосць Люблинского воеводства. Ориентировочно через 40 минут зафиксировали работу польской авиации в том районе. О сбитии польские Вооруженные силы не сообщали.
В Украине продолжается ликвидация последствий российских ударов, зафиксировано более 800 дронов и 13 ракет. В Киеве двое погибших, среди них ребенок, повреждено здание Кабмина.
