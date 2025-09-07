$41.350.00
06:34 • 7352 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 13615 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 36379 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 54494 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 80020 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 69764 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 49540 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 53799 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 69899 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36614 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Во время массированной российской атаки Польша поднимала в небо свою авиацию

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Польша задействовала авиацию во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину. Один российский беспилотник залетел на территорию Польши и исчез.

Во время массированной российской атаки Польша поднимала в небо свою авиацию

Во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину Польша поднимала собственную авиацию. В то же время украинские мониторинговые системы фиксировали, что один из вражеских беспилотников залетел на территорию Польши и исчез.

О его сбитии не сообщалось, пишет УНН со ссылкой на сообщение Оперативного командования Вооруженных Сил Польши и мониторинговые группы.

Детали

Внимание, в ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Российская Федерация наносит массированные удары по объектам, расположенным на территории Украины. В целях обеспечения безопасности воздушного пространства Польши оперативный командующий Вооруженных сил начал все необходимые процедуры. В нашем пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшей степени готовности

- написали в Вооруженных Силах Польши.

Как сообщают украинские мониторинговые каналы, около часа ночи российский БпЛА залетел на территорию Польши со стороны Волыни и летел курсом на город Замосць Люблинского воеводства. Ориентировочно через 40 минут зафиксировали работу польской авиации в том районе. О сбитии польские Вооруженные силы не сообщали.

Дополнение

  В Украине продолжается ликвидация последствий российских ударов, зафиксировано более 800 дронов и 13 ракет. В Киеве двое погибших, среди них ребенок, повреждено здание Кабмина.

Алена Уткина

