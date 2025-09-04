$41.370.01
Семь автомобилей сгорели возле границы во Львовской области: детали

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В селе Шегини Львовской области загорелись семь автомобилей. Пожар, возникший в одном транспортном средстве, быстро ликвидировали спасатели.

Семь автомобилей сгорели возле границы во Львовской области: детали

В среду, 3 сентября, в селе Шегини Яворовского района Львовской области, расположенном вблизи украинско-польской границы, произошло возгорание семи автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Детали

В ГСЧС сообщили, что пожар возник в 16:17 в одном из транспортных средств, после чего огонь быстро распространился на припаркованные рядом автомобили.

В 17:02 спасатели локализовали пожар, а уже в 17:24 полностью ликвидировали.

К тушению привлекли 8 спасателей и 2 единицы специальной техники от ГСЧС, а также 3 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

На место происшествия выехали пожарные из населенных пунктов Мостиска и Судовая Вишня, а также работники местной пожарной команды населенного пункта Поповичи.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Ивано-Франковской области ликвидировали пожар складских помещений на 9 тыс. кв. м, вызванный российским обстрелом.

Евгений Устименко

