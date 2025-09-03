$41.360.01
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
14:02 • 10471 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 13041 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 14279 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 29380 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 20355 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 22423 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 21745 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 23556 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 40908 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Теги
Автори
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 29374 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 40904 перегляди
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу складів після обстрілу на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу складських приміщень на 9 тис. кв. м, спричинену російським обстрілом. Постраждалих немає, залучали 134 рятувальники та 38 одиниць техніки.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу складів після обстрілу на Прикарпатті

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень, що виникла внаслідок російського обстрілу, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на 3 осередках, що виникла внаслідок російського обстрілу 

- йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих.

Додамо

До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тис. кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС. Волонтери Українського Червоного Хреста забезпечили рятувальників харчуванням та водою.

У Калуші фіксують підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічної атаки рф03.09.25, 15:39 • 2064 перегляди

Нагадаємо

У ніч на 3 вересня західні регіони України зазнали масованої ворожої атаки. Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина та Луцьк повідомляють про пошкодження інфраструктури та роботу ППО.

В ніч на середу, 3 вересня, ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Львівська область
Хмельницька область
Івано-Франківська область
Кіровоградська область
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Луцьк