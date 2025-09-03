Рятувальники ліквідували масштабну пожежу складів після обстрілу на Прикарпатті
Київ • УНН
В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу складських приміщень на 9 тис. кв. м, спричинену російським обстрілом. Постраждалих немає, залучали 134 рятувальники та 38 одиниць техніки.
В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень, що виникла внаслідок російського обстрілу, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на 3 осередках, що виникла внаслідок російського обстрілу
За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих.
Додамо
До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тис. кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС. Волонтери Українського Червоного Хреста забезпечили рятувальників харчуванням та водою.
У Калуші фіксують підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічної атаки рф03.09.25, 15:39 • 2064 перегляди
Нагадаємо
У ніч на 3 вересня західні регіони України зазнали масованої ворожої атаки. Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина та Луцьк повідомляють про пошкодження інфраструктури та роботу ППО.
В ніч на середу, 3 вересня, ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області.