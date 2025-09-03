Рятувальники ліквідували масштабну пожежу складів після обстрілу на Прикарпатті

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень, що виникла внаслідок російського обстрілу, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на 3 осередках, що виникла внаслідок російського обстрілу - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих.

Додамо

До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тис. кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС. Волонтери Українського Червоного Хреста забезпечили рятувальників харчуванням та водою.

У Калуші фіксують підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічної атаки рф

Нагадаємо

У ніч на 3 вересня західні регіони України зазнали масованої ворожої атаки. Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина та Луцьк повідомляють про пошкодження інфраструктури та роботу ППО.

В ніч на середу, 3 вересня, ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області.