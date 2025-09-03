Західні регіони України вночі зазнали масованої атаки: що відомо

Західні регіони України в ніч на середу, 3 вересня, зазнали масованої ворожої атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві органи влади.



Так, за інформацією голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, цієї ночі ворог атакував облцентр бойовими безпілотниками.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих нема. Дякую за роботу воїнам ППО

У свою чергу голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що область зазнала комбінованої ворожої атаки, працювали сили ППО.

Атака на Україну з неба: Польща підняла авіацію

Тим часом Хмельницька область була атакована ракетами та дронами двічі - вночі та зранку.

Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення