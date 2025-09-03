$41.370.05
2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Західні регіони України вночі зазнали масованої атаки: що відомо

Київ • УНН

 • 30 перегляди

В ніч на 3 вересня західні регіони України зазнали масованої ворожої атаки. Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина та Луцьк повідомляють про пошкодження інфраструктури та роботу ППО.

Західні регіони України вночі зазнали масованої атаки: що відомо

Західні регіони України в ніч на середу, 3 вересня, зазнали масованої ворожої атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві органи влади.

Деталі

Так, за інформацією голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, цієї ночі ворог атакував облцентр бойовими безпілотниками.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих нема. Дякую за роботу воїнам ППО

- написав Козицький.

У свою чергу голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що область зазнала комбінованої ворожої атаки, працювали сили ППО.

Ціллю став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби

- доповіла Онищук.

Атака на Україну з неба: Польща підняла авіацію03.09.25, 06:01 • 6810 переглядiв

Тим часом Хмельницька область була атакована ракетами та дронами двічі - вночі та зранку.

Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення

- розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

А у Луцьку через обстріл рф пошкоджено цивільну інфраструктуру. За словами мера міста Ігоря Поліщука, горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. При цьому повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Нагадаємо

В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря.

Ворожа атака на Знам'янку: п'ятеро постраждалих, пошкоджені будинки03.09.25, 03:57 • 4644 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Львівська область
Хмельницька область
Івано-Франківська область
Україна
Луцьк