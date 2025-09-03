Західні регіони України вночі зазнали масованої атаки: що відомо
Київ • УНН
В ніч на 3 вересня західні регіони України зазнали масованої ворожої атаки. Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина та Луцьк повідомляють про пошкодження інфраструктури та роботу ППО.
Західні регіони України в ніч на середу, 3 вересня, зазнали масованої ворожої атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві органи влади.
Деталі
Так, за інформацією голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, цієї ночі ворог атакував облцентр бойовими безпілотниками.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих нема. Дякую за роботу воїнам ППО
У свою чергу голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що область зазнала комбінованої ворожої атаки, працювали сили ППО.
Ціллю став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби
Атака на Україну з неба: Польща підняла авіацію03.09.25, 06:01 • 6810 переглядiв
Тим часом Хмельницька область була атакована ракетами та дронами двічі - вночі та зранку.
Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення
А у Луцьку через обстріл рф пошкоджено цивільну інфраструктуру. За словами мера міста Ігоря Поліщука, горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. При цьому повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.
Нагадаємо
В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря.
Ворожа атака на Знам'янку: п'ятеро постраждалих, пошкоджені будинки03.09.25, 03:57 • 4644 перегляди