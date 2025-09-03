Западные регионы Украины ночью подверглись массированной атаке: что известно

Западные регионы Украины в ночь на среду, 3 сентября, подверглись массированной вражеской атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные органы власти.



Так, по информации главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, этой ночью враг атаковал облцентр боевыми беспилотниками.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Спасибо за работу воинам ПВО

В свою очередь глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что область подверглась комбинированной вражеской атаке, работали силы ПВО.

Атака на Украину с неба: Польша подняла авиацию

Тем временем Хмельницкая область была атакована ракетами и дронами дважды - ночью и утром.

Работали силы ПВО. Есть сбития, но есть и повреждения. К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало. По состоянию на сейчас известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения