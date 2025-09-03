Западные регионы Украины ночью подверглись массированной атаке: что известно
Киев • УНН
В ночь на 3 сентября западные регионы Украины подверглись массированной вражеской атаке. Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая области и Луцк сообщают о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО.
Западные регионы Украины в ночь на среду, 3 сентября, подверглись массированной вражеской атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные органы власти.
Подробности
Так, по информации главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, этой ночью враг атаковал облцентр боевыми беспилотниками.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Спасибо за работу воинам ПВО
В свою очередь глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что область подверглась комбинированной вражеской атаке, работали силы ПВО.
Целью стал объект инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар. Задействованы все соответствующие службы
Тем временем Хмельницкая область была атакована ракетами и дронами дважды - ночью и утром.
Работали силы ПВО. Есть сбития, но есть и повреждения. К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало. По состоянию на сейчас известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения
А в Луцке из-за обстрела рф повреждена гражданская инфраструктура. По словам мэра города Игоря Полищука, горело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками. При этом полностью выгорел частный грузовой автомобиль.
Напомним
В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха.
