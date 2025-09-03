$41.370.05
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Западные регионы Украины ночью подверглись массированной атаке: что известно

Киев • УНН

 • 2014 просмотра

В ночь на 3 сентября западные регионы Украины подверглись массированной вражеской атаке. Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая области и Луцк сообщают о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО.

Западные регионы Украины ночью подверглись массированной атаке: что известно

Западные регионы Украины в ночь на среду, 3 сентября, подверглись массированной вражеской атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные органы власти.

Подробности

Так, по информации главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, этой ночью враг атаковал облцентр боевыми беспилотниками.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Спасибо за работу воинам ПВО

- написал Козицкий.

В свою очередь глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что область подверглась комбинированной вражеской атаке, работали силы ПВО.

Целью стал объект инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар. Задействованы все соответствующие службы

- доложила Онищук.

Атака на Украину с неба: Польша подняла авиацию03.09.25, 06:01 • 10059 просмотров

Тем временем Хмельницкая область была атакована ракетами и дронами дважды - ночью и утром.

Работали силы ПВО. Есть сбития, но есть и повреждения. К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало. По состоянию на сейчас известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения

- рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

А в Луцке из-за обстрела рф повреждена гражданская инфраструктура. По словам мэра города Игоря Полищука, горело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками. При этом полностью выгорел частный грузовой автомобиль.

Напомним

В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха.

Вражеская атака на Знаменку: пятеро пострадавших, повреждены дома03.09.25, 03:57 • 5234 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Львовская область
Хмельницкая область
Ивано-Франковская область
Украина
Луцк