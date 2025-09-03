У Калуші фіксують підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічної атаки рф

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Ексклюзив
12:08 • 1392 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 6560 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 10497 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 14712 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 15400 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 19746 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 30126 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 28817 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 83895 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105372 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 240659 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 240636 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 231469 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 228053 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 222140 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 6556 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 17222 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 30125 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 28816 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 83895 перегляди
Актуальнi люди
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 21152 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 34858 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 37550 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 51678 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 97058 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
M1 Abrams
YouTube
Forbes
Шахед-136

У Калуші фіксують підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У Калуші Івано-Франківської області зафіксовано підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічного обстрілу. Фахівці рекомендують зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.

У Калуші фіксують підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічної атаки рф

У місті Калуш Івано-Франківської області після російського нічного обстрілу було зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря. Про це повідомив голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда, пише УНН.

Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі 

- зазначив Найда.

Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися наступних правил безпеки:

• зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

• обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

• пити достатню кількість води;

• використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);

• проводити часте вологе прибирання;

• після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);

• промивати ніс сольовим розчином;

• уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

Також фахівці наголошують, що дотримання цих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.

Доповнення

У ніч на 3 вересня західні регіони України зазнали масованої ворожої атаки. Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина та Луцьк повідомляють про пошкодження інфраструктури та роботу ППО.

В ніч на середу, 3 вересня, ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніЗдоров'я
Львівська область
Хмельницька область
Івано-Франківська область
Кіровоградська область
Україна
Луцьк