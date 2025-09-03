У Калуші фіксують підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічної атаки рф
Київ • УНН
У Калуші Івано-Франківської області зафіксовано підвищений рівень формальдегіду в повітрі після нічного обстрілу. Фахівці рекомендують зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.
У місті Калуш Івано-Франківської області після російського нічного обстрілу було зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря. Про це повідомив голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда, пише УНН.
Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі
Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися наступних правил безпеки:
• зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
• обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
• пити достатню кількість води;
• використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
• проводити часте вологе прибирання;
• після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
• промивати ніс сольовим розчином;
• уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.
Також фахівці наголошують, що дотримання цих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.
Доповнення
У ніч на 3 вересня західні регіони України зазнали масованої ворожої атаки. Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина та Луцьк повідомляють про пошкодження інфраструктури та роботу ППО.
В ніч на середу, 3 вересня, ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області.