Эксклюзив
12:08 • 2936 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 11683 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 12167 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 16339 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 16772 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 20416 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 31996 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 30286 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 85367 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105531 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
В Калуше фиксируют повышенный уровень формальдегида в воздухе после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 474 просмотра

В Калуше Ивано-Франковской области зафиксирован повышенный уровень формальдегида в воздухе после ночного обстрела. Специалисты рекомендуют закрывать окна и ограничить пребывание на улице.

В Калуше фиксируют повышенный уровень формальдегида в воздухе после ночной атаки рф

В городе Калуш Ивано-Франковской области после российского ночного обстрела было зафиксировано ухудшение состояния атмосферного воздуха. Об этом сообщил глава Калушской городской территориальной громады Андрей Найда, пишет УНН.

После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе 

- отметил Найда.

Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:

• закрывать окна и двери в помещениях;

• ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

• пить достаточное количество воды;

• использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);

• проводить частую влажную уборку;

• после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);

• промывать нос солевым раствором;

• избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

Также специалисты отмечают, что соблюдение этих правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

Дополнение

В ночь на 3 сентября западные регионы Украины подверглись массированной вражеской атаке. Львовщина, Ивано-Франковщина, Хмельницкая область и Луцк сообщают о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО.

В ночь на среду, 3 сентября, враг атаковал Знаменку Кировоградской области.

