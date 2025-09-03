В Калуше фиксируют повышенный уровень формальдегида в воздухе после ночной атаки рф
Киев • УНН
В Калуше Ивано-Франковской области зафиксирован повышенный уровень формальдегида в воздухе после ночного обстрела. Специалисты рекомендуют закрывать окна и ограничить пребывание на улице.
В городе Калуш Ивано-Франковской области после российского ночного обстрела было зафиксировано ухудшение состояния атмосферного воздуха. Об этом сообщил глава Калушской городской территориальной громады Андрей Найда, пишет УНН.
После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе
Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:
• закрывать окна и двери в помещениях;
• ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
• пить достаточное количество воды;
• использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
• проводить частую влажную уборку;
• после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
• промывать нос солевым раствором;
• избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.
Также специалисты отмечают, что соблюдение этих правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.
Дополнение
В ночь на 3 сентября западные регионы Украины подверглись массированной вражеской атаке. Львовщина, Ивано-Франковщина, Хмельницкая область и Луцк сообщают о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО.
В ночь на среду, 3 сентября, враг атаковал Знаменку Кировоградской области.