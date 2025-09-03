Спасатели ликвидировали масштабный пожар складов после обстрела на Прикарпатье

$41.360.01
48.180.29
ukenru
17:28 • 1102 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
14:02 • 8474 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 11977 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 13399 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 28011 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 19992 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 22199 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 21613 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 23415 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 40227 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
61%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 250188 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 249892 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 241234 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 237996 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 232163 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto14:49 • 5996 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 28014 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 26048 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 40228 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 37341 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Вадим Филашкин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне17:44 • 42 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 6282 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 25665 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 38991 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 41392 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Старлинк
MIM-104 Patriot

Спасатели ликвидировали масштабный пожар складов после обстрела на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В Ивано-Франковской области ликвидирован пожар складских помещений на 9 тыс. кв. м, вызванный российским обстрелом. Пострадавших нет, привлекали 134 спасателя и 38 единиц техники.

Спасатели ликвидировали масштабный пожар складов после обстрела на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений, возникший в результате российского обстрела, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений на 3 очагах, возникший в результате российского обстрела 

- говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, обошлось без пострадавших.

Добавим

К ликвидации возгорания на общей площади около 9 тыс. кв. м привлекали 134 чрезвычайника и 38 единиц техники ГСЧС. Волонтеры Украинского Красного Креста обеспечили спасателей питанием и водой.

В Калуше фиксируют повышенный уровень формальдегида в воздухе после ночной атаки рф03.09.25, 15:39 • 1964 просмотра

Напомним

В ночь на 3 сентября западные регионы Украины подверглись массированной вражеской атаке. Львовщина, Ивано-Франковщина, Хмельнитчина и Луцк сообщают о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО.

В ночь на среду, 3 сентября, враг атаковал Знаменку Кировоградской области.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Львовская область
Хмельницкая область
Ивано-Франковская область
Кировоградская область
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Луцк