Спасатели ликвидировали масштабный пожар складов после обстрела на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений, возникший в результате российского обстрела, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений на 3 очагах, возникший в результате российского обстрела - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, обошлось без пострадавших.

Добавим

К ликвидации возгорания на общей площади около 9 тыс. кв. м привлекали 134 чрезвычайника и 38 единиц техники ГСЧС. Волонтеры Украинского Красного Креста обеспечили спасателей питанием и водой.

В Калуше фиксируют повышенный уровень формальдегида в воздухе после ночной атаки рф

Напомним

В ночь на 3 сентября западные регионы Украины подверглись массированной вражеской атаке. Львовщина, Ивано-Франковщина, Хмельнитчина и Луцк сообщают о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО.

В ночь на среду, 3 сентября, враг атаковал Знаменку Кировоградской области.