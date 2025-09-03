Спасатели ликвидировали масштабный пожар складов после обстрела на Прикарпатье
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области ликвидирован пожар складских помещений на 9 тыс. кв. м, вызванный российским обстрелом. Пострадавших нет, привлекали 134 спасателя и 38 единиц техники.
В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений, возникший в результате российского обстрела, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений на 3 очагах, возникший в результате российского обстрела
По данным ГСЧС, обошлось без пострадавших.
Добавим
К ликвидации возгорания на общей площади около 9 тыс. кв. м привлекали 134 чрезвычайника и 38 единиц техники ГСЧС. Волонтеры Украинского Красного Креста обеспечили спасателей питанием и водой.
В Калуше фиксируют повышенный уровень формальдегида в воздухе после ночной атаки рф03.09.25, 15:39 • 1964 просмотра
Напомним
В ночь на 3 сентября западные регионы Украины подверглись массированной вражеской атаке. Львовщина, Ивано-Франковщина, Хмельнитчина и Луцк сообщают о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО.
В ночь на среду, 3 сентября, враг атаковал Знаменку Кировоградской области.